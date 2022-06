Acuerdo entre Liverpool y Darwin Núñez: el jugador deja Benfica y se convierte en la venta más cara de un uruguayo en la historia

El Benfica llegó a un acuerdo con el equipo inglés y la transferencia del jugador ronda los € 100.000.000.

El futbolista uruguayo Darwin Núñez tiene todo acordado para convertirse en nuevo jugador del Liverpool de Inglaterra en una transferencia que ronda los € 100.000.000, informaron varios medios especializados de Europa.

El diario portugués Récord informó este sábado que hubo "acuerdo de palabra entre Benfica y Liverpool que pagará € 80.000.000, más € 20.000.000 de bonos". El contrato de Núñez con el conjunto "red" es por cinco temporadas hasta 2027.

El futbolista viene de una gran temporada en el fútbol portugués siendo el goleador del campeonato. Además, tuvo grandes actuaciones en Champions League convirtiendo varios goles importantes, incluido al Liverpool.

Al entrenador alemán Jürgen Klopp le causó una gran impresión y por eso hizo un pedido especial a la comisión técnica del club para contraten al jugador.

A falta de confirmación oficial de los equipos, medios ingleses informaron que el jugador viajará a Inglaterra los antes posible para firmar el contrato. El pase de Núñez supera al de Luis Suárez a Barcelona y se convirtió en el más caro de la historia de un jugador de este país.

