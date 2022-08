Atlético Goianiense vs. Nacional: Suárez arrancará el partido en el banco y Repetto apuesta a un cambio en el lateral

El entrenador del equipo brasileño adelantó que saldrá con el mismo once que ganó en Montevideo, que incluye varios jugadores habitualmente suplentes. "Tenemos una prioridad que es el Brasileirão", reiteró.

Nacional se juega este martes desde las 19:15 horas el pase a una semifinal de una copa internacional luego de 13 años al disputar la vuelta de la serie ante el brasileño Atlético Goianiense por la Copa Sudamericana. El Bolso perdió 1-0 en el Gran Parque Central y deberá ganar por dos goles para clasificar directo o por uno para llegar a los penales.

El técnico Pablo Repetto planteará un equipo casi idéntico al del martes pasado, con solo una modificación en la defensa. José Luis "Pumita" Rodríguez tomará el lugar Leandro Lozano en el lateral derecho.

El resto del equipo será el mismo, informó el periodista de Telemundo Federico Buysan desde Goiania. Rochet, Rodríguez, Coelho, Marichal, Cándido; Yonathan Rodríguez, Carballo, Zabala, Trezza; Fagúndez y Gigliotti serán los 11 que salten al césped del estadio Serra Dourada.

Luis Suárez aguardará en el banco de suplentes durante el primer tiempo y previsiblemente ingresará en el entretiempo, tal como hizo en el partido con Rentistas.

En filas del Dragão, el entrenador Jorginho adelantó este lunes en conferencia que repetirá el once inicial que triunfó en Montevideo.

"Vamos a entrar con el mismo equipo. Tenemos una prioridad que es el Brasileirão. Pero eso no quiere decir que este equipo que entrará no tenga calidad", dijo el DT, que volverá a incluir a jugadores habitualmente suplentes. Dudu, Marlon Freitas (capitán) y Wellington, todos habituales titulares, no serán de la partida. El golero titular, Ronaldo, salió lesionado en el partido de ida y no podrá estar, al igual que el zaguero Edson que arrastra una dolencia desde hace semanas.

El once inicial entonces será con Renan; Hayner, Wanderson, Klaus y Arthur Henrique; Edson Fernando, Baralhas y Jorginho; Léo Pereira, Churín y Luiz Fernando.