"Al final del cuento, creo que la verdad sale solita": Vidal habló sobre el episodio con Granger y dijo que pasó días "muy duros"

El basquetbolista Santiago Vidal, que en la noche del lunes se consagró campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol con Aguada tras ganarle a Peñarol por 88 a 71, habló sobre el episodio que vivió con su colega aurinegro Jayson Granger en el marco de las finales disputadas en los últimos días. “Al final del cuento, creo que la verdad sale solita, y cada uno se tiene que hacer responsable de las cosas que hace”, afirmó.

En el marco de una de las finales entre Aguada y Peñarol, se dio un episodio que terminó en la Fiscalía: cruces entre los jugadores, especialmente entre dos de los referentes de los equipos, Granger por Peñarol y Vidal por Aguada. Tras algunos empujones que fueron dispersados por los compañeros, Granger le hizo gestos amenazantes a Vidal mientras se dirigía al vestuario. Primero hizo repetidamente un ademán de dispararle con una pistola. Luego se llevó sus dedos al cuello en gesto de degollar. El fiscal de Flagrancia Fernando Romano tomó el caso de oficio y citó a declarar a los jugadores, pero el tema finalmente se archivó: Vidal no presentó denuncia y Granger pidió disculpas públicas. Sin embargo, tras el partido de este viernes, Granger se expresó en una carta sobre lo sucedido ese día y también en el siguiente encuentro, donde la tribuna entonó cánticos racistas.

Además, Granger afirmó que ese racismo también fue de la boca del propio jugador rival, quien, según señaló el deportista, le dijo cosas como “sos mío, mono” o “negro cagón”.

Este lunes a la noche, tras el partido en que Aguada se consagró campeón, Vida habló con Telemundo en la cancha del Antel Arena y afirmó: “El objetivo se consiguió. Pero no creo que la copa me haga ser mejor persona, sé quién soy y a dónde voy, tengo claro lo que defiendo. Me gusta competir y acepto la victoria y la derrota, en toda mi carrera ha sido así. No voy a mentir: pasé un momento duro. Creo que no hay que subestimar a las personas, no hay que subestimar al público. Yo hace 17 años que compito, me ha tocado perder muchísimas veces, no me he sentido menos por perder y hoy en día no creo que la victoria me haga tocar el cielo. No estoy dispuesto a todo. Creo que los chiquilines que empiezan tienen que entender que hay un camino; al final del cuento, creo que la verdad sale solita, y cada uno se tiene que hacer responsable de las cosas que hace”.

“Para mí fue una semana muy dura, a nivel familiar fue muy dura. Pero no escapo, no me defiendo en los lugares que no me tengo que defender. Tengo la valentía suficiente para saber lo que hago y dejo de hacer. Si me toca perder, lo voy a hacer compitiendo, pero hay lugares a los que no me gusta entrar, hay cosas que son muy bajas y yo no estoy dispuesto a todo. Si algún día tengo que llegar a esto para poder ganar… será el fin de mi carrera, porque no vale todo. La gente lo tiene claro, los jugadores de Peñarol lo tienen claro, pero cuando la olla con agua empieza a hervir y vos sentís que te estás quemando, te la tenés que tirar arriba, no la podés tirar para enfrente, entonces hay cosas que no voy a permitir”, agregó.

Finalmente, concluyó: “El temperamento hay que manejarlo, la verdad sale sola. Yo gano y pierdo adentro de la cancha. Se lastimó a muchísima gente”.