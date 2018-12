El mensaje de la madre del basquetbolista Alex López: “Si queremos que la gente vuelva al deporte, se tiene que terminar la guerra”

Giselle Suberbie explicó que ella y su esposo pudieron estar junto a su hijo en el accidente porque el local Aguada les permitió asistir al partido.

El basquetbolista de Atenas Alex López continúa internado tras sufrir una caída en un partido ante Aguada.

Hasta ahora continúa internado en cuidados intensivos y se le hicieron estudios de sangre y orina así como una tomografía.

Giselle Suberbie, madre de Alex López, habló con Telemundo sobre lo que significa esta situación:

Soy una simple mamá, no vengo en representación de nada. Sigo a Alex desde los cinco años, que juega al básquetbol. Lo que viví fue terrible. Mi mensaje es, para todas esas personas que les gusta el deporte, que no vayan y vean al rival como algo de matar o morir. Se termina el partido y ahí terminó la rivalidad. No puede haber partidos sin hinchada visitante. Tienen que estar todos juntos.

Hoy me pasó, a mí y a mi esposo, que estábamos en la cancha gracias a que Atenas nos cedió un lugarcito, porque Alex dijo que queríamos verlo. Los papás de otros chicos no estaban y, si le pasaba a otro, esos papás los iban a estar viendo por la tele. Es un juego, un simple juego que ahí termina. No hay luchas. Si queremos que la gente vuelva al deporte, se tiene que terminar la guerra.