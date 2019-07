La FUBB abrió un expediente por posibles arreglos de partidos: “No surgió nada que se pueda detectar como arreglo”

Se divulgó un presunto intento de arreglo entre un jugador de Peñarol y uno de Unión Atlética.

Escaló el escándalo en el básquetbol uruguayo. Hubo denuncias por intentos de arreglos de partidos que involucran a jugadores de Peñarol y Unión Atlética.

El presidente al FUBB, Ricardo Vairo, se refirió al caso:

El que presentó escrita una denuncia fue Peñarol. Este viernes tendremos una reunión con Unión Atlética y presentará una denuncia.

Los neutrales ya abrimos un expediente y vamos a atacar a fondo un problema grave en el deporte.

Hemos tomado recaudos hace más de dos años. Contratamos un software de monitoreo de corrupción para alertar de toda posible sospecha. Me reuní con la empresa Sportradar, donde dijeron que pudo haber algo al principio, pero al final no encontraron arreglos. Estamos con la tranquilidad de que por ahora no hubo arreglo. Pudo haber habido intentos de arreglo.

Puedo decir que el martes tenemos prevista una reunión del Consejo de Liga para ver el informe de la liga anterior. En toda la liga fueron más de 240 partidos y hubo cuatro partidos en los que hubo unas alertas. Investigaron pero tampoco se detectó. Por tanto estamos con tranquilidad.

Este expediente pasará al Tribunal de Penas, que irá estudiando y llamará a testigos. Los neutrales seguiremos el tema de cerca y una de las definiciones que tenemos que tomar es, según lo que diga el informe, sanciones muy graves. Vamos a definir si, una vez obtenido el informe del Tribunal de Penas, llevamos esto a la Justicia o no.