Bielsa en la previa al partido con Bolivia: por qué no ingresó Suárez frente a Panamá, el presente de Darwin y el "favoritismo" de Uruguay

"Pienso que no tiene sentido anticipar qué es lo que va a pasar, es imposible de predecir", opinó sobre el próximo partido de la selección.

El director técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, dio este miércoles una conferencia de prensa en la previa al encuentro ante Bolivia por la Copa América y respondió sobre cómo ve al rival, la ausencia de Luis Suárez en el primer partido y el momento de Darwin Núñez.

"La forma en la que me hace la pregunta y el hecho de que no haya ingresado no es polémica ni reclamo por el resultado, lo que indica que evidentemente el argumento para reclamar el ingreso de un jugador es el resultado", consideró el entrenador argentino tras ser consultado sobre por qué no ingresó Suárez ante Panamá. Sin embargo, retrucó: "El argumento no es el resultado".

Según Bielsa, se debe tener en cuenta "el rendimiento del jugador al que podría reemplazar, la incidencia que tiene en el juego", además del "resultado" que es un elemento que también "compone el escenario que hay que modificar".

Sobre la selección de Bolivia, a la que Uruguay enfrentará desde las 22:00 horas de este jueves, Bielsa consideró que son "más resistentes" que los jugadores panameños, pero estos últimos son "más potentes".

Para el entrenador: "El favoritismo es un tema totalmente intrascendente manipulado por los medios de comunicación". Por eso, añadió: "Que gane el más débil también es una opción en el fútbol". "Pienso que no tiene sentido anticipar qué es lo que va a pasar, es imposible de predecir", opinó.

Consultado sobre la cantidad de goles que erró Núñez en el debut de Uruguay ante los panameños, respondió: "Nadie se convierte en goleador por errar goles sino por lo contrario, por convertirlos". Recordó que en los últimos dos partidos con la Celeste, el delantero hizo cuatro goles. "A mí lo único que me preocupa es que quede en la mayor cantidad de veces en condiciones de convertir, que lo hace extraordinariamente", defendió.

En la conferencia de prensa, Bielsa estuvo acompañado por Rodrigo Betancur, que en el partido de este domingo ingresó en el segundo tiempo para remplazar a Federico Valverde. Sobre esto, puntualizó: "Los equipos se hacen fuertes según la cantidad de alternativas a esos supuestos titulares".