Casi US$150 millones: un mediocampista ecuatoriano se transformó en el pase más caro en la historia de la Premier League

El jugador de 21 años fue adquirido por el Chelsea por ocho años.

El Chelsea anunció este lunes de manera oficial el fichaje del centrocampista internacional ecuatoriano Moisés Caicedo, de 21 años, procedente del Brighton y que ha firmado un contrato por ocho años con el club inglés con opción a uno más

"Estoy muy feliz de unirme al Chelsea. Estoy muy emocionado de estar aquí, en este gran club, y no tuve que pensármelo dos veces cuando el Chelsea me llamó. Simplemente supe que quería fichar por el club. Es un sueño hecho realidad estar aquí y estoy deseando empezar a trabajar con el equipo", afirma Caicedo en la web del Chelsea.

El club lo presentó con un video en que saluda a su madre recostada en un auto, imitando una foto tomada tiempo atrás con la remera del club inglés en similar circunstancia.

