Cavani confesó quién fue el rival más duro y con qué leyenda del Manchester le hubiera gustado jugar

Además explicó la historia detrás de su pelo largo, que mantiene desde hace casi 20 años.

El Manchester United publicó el pasado fin de semana una entrevista con el delantero uruguayo Edinson Cavani con preguntas enviadas por hinchas de todo el mundo.

Un seguidor sudafricano le preguntó cuál fue el oponente más duro que le tocó enfrentar a lo largo de su carrera futbolística. Cavani afirmó que hubo "muchos rivales difíciles", pero no dudó en responder que el defensor más bravo fue el italiano Giorgio Chiellini. "Tuvimos muchos partidos en contra, jugamos muchas veces y nos enfrentamos muchas veces dentro del campo, así que podría decirte que Chiellini ha sido el defensor más difícil que me ha tocado enfrentar”, sentenció.

Chiellini y Cavani se enfrentaron en la disputa de la Liga Italiana, pero también a nivel de selecciones. Uno de ellos: el partido entre la selección italiana y la uruguaya el 24 de junio de 2014 por la fase de grupos del Mundial de Brasil, recordado por la mordida de Luis Suárez a Chiellini. En aquel encuentro Uruguay terminó ganando por 1-0 con un gol de Diego Godín a los 80'.

Desde Malasia, por su parte, le preguntaron con qué leyenda del Manchester United le hubiera gustado jugar. Cavani eligió al francés Eric Cantona, "por su forma de vivir el fútbol, y por su personalidad dentro del campo".

Un hincha inglés le consultó el motivo de su preferencia por usar el pelo largo. Cavani relató que tuvo el pelo corto hasta los 15 años, cuando se mudó a Montevideo para jugar al fútbol. "Ahí comencé a dejarme el pelo crecer hasta hoy. Así que imagínate, hace casi 20 años que tengo el pelo largo", expresó. “Yo creo que es un poco porque cuando era niño, mi mamá me cortaba y me pelaba siempre la cabeza por la escuela y por los piojos. Pero a mí no me gustaba, así que creo que es un poquito por eso que no me lo quiero cortar. Capaz no me lo corte de aquí hasta viejo”, agregó.

Cavani se perderá el próximo partido del Manchester United, que este martes visitará a Young Boys por la primera jornada de la fase de grupos de la Champions League. Su ausencia se debe a "una molestia menor" que sufrió durante uno de los entrenamientos, según informó el club inglés en un comunicado. Tampoco había sido convocado al partido del fin de semana ante Newcastle.