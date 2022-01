Cedrés le quiso acercar a Schiappacasse una estampita que le había mandado la madre, según Ruglio

En las últimas horas se viralizó en las redes sociales un video del gerente deportivo aurinegro, acercándose al futbolista en la sede de la Fiscalía

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, explicó a Tirando Paredes (el programa de 1010 AM) por qué Gabriel Cedrés se acercó este jueves a la Fiscalía Departamental de Maldonado, donde declaró el futbolista Nicolás Schiappacasse por la incautación de un arma nueve milímetros en un control policial.

En las últimas horas se viralizó en las redes sociales un video de Cedrés, el gerente deportivo aurinegro, acercándose al futbolista en la sede de la Fiscalía. Según Ruglio, el exjugador le quiso dar a Schiappacasse “una estampita que le había mandado la mamá".

Que hace Gabriel Cédres en la puerta de fiscalia intentando entregarle algo al Sr. Shiappacasse ? Está a título personal o del Club ? No sabe que el detenido está incomunicado hasta declarar ante el juez ? Esto huele cada vez peor, espero @FiscaliaUruguay esté a la altura 👇 pic.twitter.com/Cu7Kg6KpB6 — CDTH (@CDTH1899) January 27, 2022

"Los que conocemos a Gabi sabemos que no iba a dejar a Nico, a pesar de que sabemos que es el que más lo va a putear por lo que hizo y el que más le va a intentar hacer entender que tiene que tener los correctivos claros para entender que lo que hizo no hay forma de hacerlo, no cabe en ninguna cabeza", afirmó Ruglio.

El presidente de Peñarol contó que Cedrés teme por la integridad de Schiappacasse. "Lo único que lo mueve es la parte humana. Desde anoche, que debo haber hablado unas diez veces, cada vez me dice lo mismo: 'Por favor, cuidemos a este gurí, que no vaya a hacer una cagada personal hasta con su propia persona'", dijo.

"No lo dejemos solo, cuidemos que (Schiappacasse) no va a hacer ninguna locura", señaló.

Por otra parte, Ruglio aseguró que no dejarán solo a Schiappacasse, a pesar de que darán mensajes claros luego de que aclare la situación. "(Se busca) estar cerca del ser humano, que eso no lo vamos a perder jamás porque de hecho es un jugador con el que convivimos todo el año y cometió un error que fue grave", comentó.

Y agregó: "Él va a pagar su error quizás con la no renovación de Peñarol y con algo que le va a quedar en su carrera, que en él y en su entorno estará corregirlo a lo largo de los años".

Quien también defendió a Cedrés fue Pablo Bengoechea, el director deportivo de la institución. "Siempre aplaudiéndote", escribió en Twitter.