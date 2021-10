Conmebol fijó precios a partir de los US$ 150 para finales de Libertadores y Sudamericana en el Centenario

El público uruguayo podrá comprar entradas para la América y Olímpica, mientras que los tickets de las cabeceras serán gestionadas por los clubes finalistas.

La Conmebol informó este martes los precios y operativa de venta de entradas para las finales de las copas Libertadores y Sudamericana que se llevarán adelante en noviembre en el Estadio Centenario.

En principio se habilitará un aforo de 50%, que es el porcentaje que habilita actualmente el gobierno uruguayo. Serán más de 20.000 entradas para cada partido.

Las tribunas América y Olímpica se venderán para uruguayos, mientras que las cabeceras Colombes y Amsterdam las gestionarán directamente los clubes brasileños con sus hinchadas.

Para la final de la competencia más importante de Sudamérica las entradas para uruguayos costarán US$ 300 en la platea Olímpica, US$ 500 en la tribuna Olímpica y US$ 650 en la América.

La Amsterdam (Palmeiras) y Colombes (Flamengo) costarán US$ 200 y serán gestionadas directamente por los clubes.

Para la final de la Sudamericana los precios serán un poco más baratos. La América costará US$ 400 , la Olímpica US$ 200 y la platea Olímpica a US$ 150. La Amsterdam (Paranaense) y la Colombes (Bragantino) tendrán un precio de US$ 100 pero también serán adjudicadas por los clubes.

Los interesados en adquirir las entradas se podrán registrar entre el 20 y el 24 de octubre a través los sitios para Libertadores y Sudamericana. El inicio de venta para público general de la Sudamericana comenzará el 25 de octubre y para la Libertadores el 27 de octubre.