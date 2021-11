Conmebol suspende a los uruguayos Cunha y Ostojich por tiempo indeterminado por "errores graves y manifiestos" en Brasil-Argentina

Fue por la "conducta violenta" de Otamendi.

La Comisión de Árbitros de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) decidió este miércoles suspender a los árbitros uruguayos Andrés Cunha y Esteban Ostojich por tiempo indeterminado tras su actuación en el Brasil-Argentina disputado el martes por las Eliminatorias.

"La actuación del Árbitro Principal Andrés Ismael Cunha Soca Vargas y el Árbitro VAR Esteban Daniel Ostojich Vega designados para el partido mencionado, han sido analizadas técnicamente por esta Comisión, concluyendo que los mismos han incurrido en errores graves y manifiestos en el ejercicio de sus funciones en el desarrollo del partido, puntualmente en la siguiente situación: Min 33 Conducta Violenta del Jugador N°19 Nicolás Hernán Gonzalo Otamendi (ARG) contra un adversario poniendo en peligro la integridad física del mismo con uso del brazo en el rostro", indicó en un comunicado.

"Es simplemente imposible no ver el codazo de Otamendi a Raphinha", opinó Tite, DT de Brasil, ayer tras el encuentro que terminó en empate.

Este miércoles la Conmebol dio a conocer el audio del VAR en la jugada de Otamendi con Raphinha. "Yo considero que acá, el golpe es con el antebrazo en el rostro, con intensidad media. Me parece que es falta de tarjeta amarilla. No lo considero para tarjeta roja", se escucha decir a Ostojich.

Cotovelada no rosto do Raphinha, que sangra. Na cara dura Otamendi ainda arranca o brasileiro do chão. O moço de preto? Nada. VAR? Segue o jogo. pic.twitter.com/eCfINRvg4k

— ge (@geglobo) November 17, 2021