Copa América: "Uruguay tiene mejores jugadores que Colombia, mayor crítica a un entrenador que perder con cartas, imposible", dijo Bielsa

"Luis Suárez debería haber tenido más minutos", reconoció el entrenador.

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, volvió a ser autocrítico por la eliminación de Uruguay de la Copa América ante Colombia y consideró que tuvo una "clara responsabilidad" en la derrota.

"Uruguay tiene mejores jugadores que Colombia y yo, administrando un equipo con mejores jugadores que el rival, no merecimos ganar. No merecimos perder, sí, pero no merecimos ganar. Mayor crítica a un entrenador que perder con cartas, es imposible", dijo en conferencia de prensa.

Además, elogió a Néstor Lorenzo, director técnico de Colombia. "No haber al menos empatado el partido contra Colombia posiciona al entrenador de Colombia en un plano de superioridad en la gestión de los recursos que cada uno tuvo que manejar", declaró.

Bielsa retomó una idea expuesta en la conferencia de prensa post partido: "Hubiera preferido" que no expulsaran al lateral derecho Daniel Muñoz de los cafeteros. ¿Por qué? "Para que se jugasen los 22 minutos que no se jugaron por interrupciones y que luego se descontaron siete", dijo.

El entrenador también realizó una autocrítica puntual sobre los minutos de juego de Luis Suárez, que ingresó a los 67 minutos.

"Los minutos de Suárez contra Colombia fueron minutos de mucha utilidad, de un aporte realmente importante. Si usted considera que yo debería haber incluido a Suárez antes, creo que sí. Es acertado. Si usted me dice que Suárez debería haber sustituido a Darwin Núñez, no, Darwin fue el más peligroso que tuvo Uruguay y el que tuvo más contacto con el gol", dijo, y minutos después retomó: "Sí creo que Suárez debería haber tenido más minutos. La justificación de su necesidad la encontré en el partido con Colombia, no en el partido de la ronda inicial ni contra Brasil.