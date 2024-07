Expediente por incidentes en Uruguay-Colombia: la AUF prepara la defensa; tiene plazo hasta el 17 de julio para presentar sus descargos

“Cualquiera reaccionaría igual, es entendible, aunque esto es un espectáculo deportivo profesional y hay que atenerse a las consecuencias que podamos tener", dijo al respecto el secretario nacional de Deportes.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) abrió un expediente tras los incidentes ocurridos en el final del partido entre Uruguay y Colombia, cuando algunos jugadores se tomaron a golpes de puño con hinchas cafeteros. En total, 11 jugadores están siendo indagados por los incidentes ocurridos en la tribuna del estadio Bank of America tras la derrota 1-0 ante Colombia por la Copa América. Con esto, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tiene plazo hasta el miércoles 17 de julio para presentar sus descargos: ¿cómo será la estrategia de defensa?

Los 11 jugadores bajo expediente son: Darwin Núñez, José María Giménez, Santiago Mele, Matías Viña, Mathías Olivera, Facundo Pellistri, Ronald Araújo, Brian Rodríguez, Emiliano Martínez,

Rodrigo Bentancur y Sebastián Cáceres. Según explicó el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, entre los pasos ya dados se encuentra la contratación de un abogado externo.

“Ya hemos contactado con un abogado que va a tratar este tema, que es el mismo que nos defendió en el caso de José María Giménez, el argentino Ariel Rek, por el caso de Uruguay-Ghana”, apuntó.

En tanto, el secretario nacional de Deportes, Sebastián Bauzá, también se refirió a lo sucedido: “Lamentablemente vimos cosas que no nos gusta ver en el fútbol. Ver que un jugador tenga que salir a pelear es muy feo para todos”.

En cualquier caso, Bauzá también está buscando caminos para apoyar a la selección uruguaya en su defensa. “Hablé con nuestro embajador en Estados Unidos porque estaba preocupado por la salud de las familias de los jugadores, por los hinchas, y no le llegó ninguna denuncia. Me dijo también que no va a haber denuncia de Colombia ni tampoco la Policía va a actuar”.

“Cualquiera reaccionaría igual, es entendible, aunque esto es un espectáculo deportivo profesional y hay que atenerse a las consecuencias que podamos tener. Ojalá que se pueda defender a los jugadores uruguayos porque de alguna manera lo que hicieron fue tratar de sacar a las familias para salir de la situación”, agregó.