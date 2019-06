Juan, el uruguayo que se enamoró de una bahiana y vive hace más de 30 años en Salvador

Vive en el norte brasileño hace 33 años, luego de emprender un viaje y no querer volver a Uruguay.

Juan Dutra y su esposa Elda Costa son fanáticos del delantero celeste Edinson Cavani.

“Su simplicidad, es muy carismático, atento con la gente; eso me gusta mucho de Cavani. Es muy querido aquí”, contó Elda.

Según contó Juan, uruguayo, vive hace 33 años en Bahía.

“Estuve en todo el sur de Brasil. Siempre era va y viene en Río Grande, Sao Paulo, Floripa y me volvía a Uruguay. Un día decidí ir a bahía con un grupo de amigos a dedo. Pasó que en Curitiba no aguantaron y se volvieron. Yo me fui solo a Bahía. Llegué, conocí y no salí más”, contó el uruguayo radicado en el norte brasileño.