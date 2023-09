Darwin Núñez habló de su charla con Suárez: "Me dijo que agarre la 9 y que la represente bien; si le toca volver, es de él"

"Hablé con Suarez y le dije que quería jugar con la 9 y que iba a hacer lo mejor posible. Lo admiro mucho y la verdad que para mí fue una pieza muy importante en el Mundial porque me ayudó mucho", dijo el artiguense.

El delantero uruguayo del Liverpool inglés, Darwin Núñez, arribó este lunes sobre el mediodía a Uruguay para jugar con la selección los partidos de Eliminatorias sudamericanas y se refirió a la ausencia de los históricos Luis Suárez y Edinson Cavani y del número que llevará en su espalda.

"Hablé con Suarez y le dije que quería jugar con la 9 y que iba a hacer lo mejor posible. Lo admiro mucho y la verdad que para mí fue una pieza muy importante en el Mundial (de Catar) porque me ayudó mucho", dijo el artiguense a la prensa en el Aeropuerto de Carrasco.

Sobre la conversación con el goleador histórico de la Celeste, contó: "Él me dijo que estuviera tranquilo. Él es bastante jodón y me decía que la agarre (la camiseta número 9) y la represente bien. Le pedí con todo el respeto y me dijo que sí".

De todas formas, aclaró: "Si le toca volver, la 9 es de él".

¿Sentís una responsabilidad especial al no estar Suárez y Cavani? "No, creo que tengo que estar tranquilo. El delantero siempre quiere hacer goles, pero lo importante es que ganemos. Si hago goles, obviamente suma, peor no tengo ningún peso, ninguna mochila", respondió.

Núñez contó que "extrañaba un montón" estar en la selección y que ya mantuvo diálogos con el entrenador Marcelo Bielsa. "Hablamos con Marcelo (Bielsa) y me mostró jugadas mías de partidos anteriores y me corrigió algunas cosas", narró.

El deportista de 24 años será uno de los dos atacantes que puede jugar por el centro, además de Maximiliano Gómez. Luego, en la lista de Marcelo Bielsa, hay varios jugadores que pueden acompañar por las bandas: Maximiliano Araujo, Agustín Canobbio, Facundo Torres, Brian Rodríguez, Facundo Pellistri y Cristian Olivera.