Dirigente de Nacional sobre Diego García, acusado de abuso sexual: "Hoy vamos a analizar todas estas circunstancias porque no vivimos en un tupper"

El dirigente dijo que hay que tener "mucha responsabilidad" para hablar de temas que son "complejos".

En los últimos días se manejó la posibilidad de que el jugador Diego García llegue a Nacional, algo que generó polémica, debido a que el futbolista tiene una causa abierta por violación en Argentina. Este domingo un hincha tricolor pintó el portón de Los Céspedes con la leyenda "Fuera violadores del fútbol".

Este lunes, el plantel partió hacia Argentina para jugar el partido de vuelta de los octavos de final de Copa Sudamericana ante Unión de Santa Fe el martes de esta semana. En el aeropuerto, el dirigente de Nacional Pablo Durán fue consultado acerca de la eventual contratación del deportista y dijo que hay que tener "mucha responsabilidad" en estos temas.

"A veces se generan estas olas conceptuales de un tema muy sensible y difícil que tiene dos partes. Tiene la parte indudablemente de la presunta víctima, pero también del ser humano denunciado que todavía no está formalizado, que tiene derechos constitucionales protegidos y también tiene derecho a trabajar", manifestó.

"Es muy complejo. Este tema no fue tratado en directiva, Nacional no tiene ninguna posición de fondo con respecto a la contratación aún de Diego (García)", aseguró Durán.

Además, el dirigente sostuvo que no tienen ninguna decisión tomada, ni para contratarlo ni para no contratarlo. "Obviamente que había un interés, pero no de ahora. El interés viene de comienzo de año, pero por distintas circunstancias y evaluaciones no se había resuelto", expresó.

"Hoy vamos a analizar todas estas circunstancias porque no vivimos en un tupper, vivimos en una sociedad, pero también tenemos la responsabilidad de dirigir un cuadro y de tomar las mejores decisiones para el equipo", subrayó.

El jugador tiene una causa abierta por abuso sexual en Argentina e irá a juicio oral tras la decisión del juez Pablo Raele. La denuncia data de febrero de 2021, cuando García jugaba en Estudiantes de La Plata.