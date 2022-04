El análisis del "Loco" Abreu de los rivales de Uruguay: "Claramente vamos a poder imponer la forma de jugar, la intensidad"

El ex delantero destacó el trabajo de Diego Alonso al frente de la selección: "El 'Tornado' recuperó el Uruguay que se había perdido con el 'Maestro', la intensidad, la frescura".

El exdelantero y actual director técnico Sebastián "Loco" Abreu analizó con Telemundo los rivales que tendrá la selección uruguaya en la fase de grupos del Mundial de Catar: Corea del Sur, Portugal y Ghana.

"Es un grupo parejo. Los rivales tienen aspectos tácticos o por idiosincrasia diferentes. Con otras potencias que nos podían tocar ellos imponen el juego y vos tenés que modificar tu estrategia y buscar alternativas. Por lo que viene demostrando la selección, claramente vamos a poder imponer la forma de jugar, la intensidad, la dinámica, las sociedades futbolísticas. Es un punto favorable", consideró el "Loco".

Abreu indicó que el "objetivo primordial" es pasar de grupo, y "si se puede", hacerlo en el primer lugar. "Podríamos evitar un rival como Brasil", señaló, en referencia a que la "canarinha" es la gran favorita a ganar el Grupo G y podría jugar en octavos de final con el segundo de nuestro grupo.

Con respecto a los recuerdos frescos de partidos con los tres rivales, Abreu indicó que eso es parte de lo "sentimental", pero que "forma parte solo de la previa, de la estadística", y que "lo que importa es en la cancha".

El exdelantero centro de la Celeste destacó el trabajo de Diego Alonso al frente de la selección: "El 'Tornado' recuperó el Uruguay que se había perdido con el 'Maestro', la intensidad, la frescura. Además incorporó jugadores que no estaban en carpeta de muchos y terminaron siendo figuras importantes".

"Se vio en estos partidos un Uruguay que genera ilusión y expectativa, que parece que puede competir y jugar de igual a igual", añadió.

Por último, apuntó a la "preparación competitiva" que deben tener los seleccionados para llegar "a tope" a la cita mundialista. "Falta todavía, crucemos los dedos para que no tengan lesiones y no tengan una exigencia muy alta en los clubes para no llegar cansados", señaló.