El Newcastle inglés fue comprado por un fondo millonario saudita y Amnistía Internacional cuestionó la negociación

Según medios británicos, la oferta se elevaría a 409 millones de dólares.

La Premier League inglesa de fútbol aprobó este jueves la adquisición del club Newcastle por un fondo saudita, según anunció en un comunicado.

"El club fue vendido al consorcio con efecto inmediato", indica el texto, precisando que la Premier League "recibió garantías que prohíben legalmente que el Reino de Arabia Saudita pueda controlar el club Newcastle United".

🤝 An investment group led by the Public Investment Fund, and also comprising PCP Capital Partners and RB Sports & Media, has completed the acquisition of 100% of Newcastle United Limited and Newcastle United Football Club Limited from St. James Holdings Limited.

⚫️⚪️

— Newcastle United FC (@NUFC) October 7, 2021