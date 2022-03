Alonso tras clasificación a Catar: "El futbolista uruguayo es el que mejor compite en el mundo"

El entrenador se anticipó al partido contra Chile, el último de las Eliminatorias, y confió en que los jugadores dejarán todo en la cancha para ganar.

El director técnico de la selección uruguaya de fútbol, Diego Alonso, que estuvo al frente de las últimas tres victorias charrúas, hizo un balance del partido contra Perú. Con un gol de Giorgian de Arrascaeta, Uruguay se metió al Mundial de Catar gracias a este encuentro, una fecha antes de que cierren las Eliminatorias sudamericanas.

"No hicimos una buena primera parte. Creo que sobre todo (en los primeros) 30 minutos no estuvimos bien, no pudimos dominar, que era lo que queríamos. Llegábamos tarde a la presión, no éramos eficientes a la hora de la circulación de la pelota", opinó el entrenador en diálogo con AUF TV.

"En el segundo tiempo corregimos un poco y salimos mejor, dominamos más, fuimos un equipo mucho más fuerte a nivel de juego y de la presión. Jugamos mejor el segundo tiempo y merecimos más", agregó.

Alonso se anticipó al partido contra Chile, el último de las Eliminatorias, y confió en que los jugadores dejarán todo en la cancha para ganar.

"Yo creo que el futbolista uruguayo es el que mejor compite en el mundo. Y eso se lo digo permanentemente a los jugadores. Estoy convencido de que jugar un partido por los tres puntos, jugar un partido que nos clasifica al Mundial o jugar un amistoso en cualquier parte del mundo para nosotros es sinónimo de orgullo", dijo.

Y agregó: "Cuando nos ponemos la camiseta celeste la defendemos al 100%".