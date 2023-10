"Esperemos que la magia que regalaba en la cancha la implemente con el plantel", dijo Balbi de Recoba y habló de la "exigencia" a los jugadores

"El Chino tiene toda la capacidad y es un ídolo del club. Está haciendo un muy buen trabajo en tercera (división hace dos años", dijo el presidente de Nacional.

El presidente de Nacional, Alejandro Balbi, habló este viernes sobre la designación de Álvaro Recoba como entrenador del plantel principal tras la salida de Álvaro Gutiérrez.

"El Chino tiene toda la capacidad y es un ídolo del club. Está haciendo un muy buen trabajo en tercera (división) hace dos años. Conoce a los jugadores y dirigió a los juveniles. Hay que reconocer la hidalguía y enorme responsabilidad, porque podría haber dicho que esperaba su oportunidad", declaró, y más adelante añadió: "Esperemos que la magia del Chino que a todos nos regalaba en la cancha la pueda implementar en el plantel de jugadores".

Además, Balbi volvió a manifestar su reclamo de rendimiento con los jugadores. El presidente se reunió con el plantel y Gutiérrez luego de la tercera fecha, cuando el equipo venía de tres empates seguidos. Consultado sobre qué había cambiado de ese momento, respondió: "No cambió nada. Si no no hubiéramos cambiado de entrenador. Los primeros que lo saben son ellos. Desde aquel día que yo vine tras el empate con Plaza Colonia hablamos de cambiar la pisada y pensábamos que el paro de actividades nos ayudaba a volver a pararnos, lamentablemente no fue así y termina con la ida de Álvaro".

Recoba, contó Balbi, no asume de forma interina hasta que termine el Clausura, sino hasta el final del año 2024.

El presidente contó que los jugadores están "golpeados" y "alicaídos". "Pero como dicen los futboleros, lo mejor que te puede pasar es tener la revancha enseguida", manifestó. El tricolor volverá a jugar este lunes por la noche ante Deportivo Maldonado.

"Acá se está exigiendo porque tienen potencial. No creo que Nacional tenga un mal plantel o este mal conformado. No. Tenemos mucho potencial y de hecho a mitad de año se reforzó el equipo", expresó.

Sobre la salida de "Guti", Balbi contó que pasada la medianoche lo llamó para ponerle el cargo a disposición.

"Una persona referente de la casa que quiero destacar una vez más que se comportó como un verdadero caballero. Nos facilitó la decisión. Por encima de su convicción personal él puso los intereses del club. A todo nacionalófilo de bien hay que reconocerlo. Tanto Guti como su cuerpo técnico se han portado maravillosamente", indicó.