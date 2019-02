Alexis Viera logró caminar sin ayuda: “Te digo que no te rindas, por más duro que sea el camino”

El exfutbolista recordó que, tras ser herido de bala, le dijeron que tenía 1 % de posibilidades de caminar.

Alexis Viera compartió un video en sus redes sociales en donde se lo ve caminando.

El ex arquero de Nacional sigue luchando para volver a caminar sin dificultades tras haber sido herido de gravedad con un arma de fuego en un robo en Cali hace cuatro años. Viera sufrió como consecuencia de este hecho un daño medular e insensibilidad en sus piernas que le impedían volver a caminar.

Pero el arquero no se dio por vencido y sigue rompiendo los pronósticos médicos.

Debajo del video Viera dijo:

“Hace tres años y medio me dijeron que tenía el 1 % de posibilidades de caminar. Hoy al ver este video te digo que no te rindas, por más duro que sea el camino. Sigue luchando por lo que sueñas y anhelas. Te tienes que parar y superarte a ti mismo. Ahí está el problema. Nos enseñan a superar las cosas, pero no nos enseñan a superarnos a nosotros mismos”.