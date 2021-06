Copa Sudamericana: habrá clásico entre Nacional y Peñarol por octavos de final

Este martes se realizó el sorteo de los octavos de final de la competición, que resultó en el cruce entre los equipos uruguayos.

Nacional y Peñarol se encontrarán en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Este martes se realizó el sorteo de los octavos de final de la competición, que resultó en el cruce entre los equipos uruguayos con las dos primeras bolillas que sacaron de cada uno de los bolilleros.

Los equipos que terminaron primeros en su grupo de la Sudamericana son los que definen de local la clasificación. En el caso del clásico uruguayo, en la ida jugará como local Nacional mientras que la vuelta será en el Campeón del Siglo, estadio de Peñarol.

En total, 16 equipos, los ocho que ocuparon la primera posición de cada grupo en la Copa Sudamericana más los ocho que quedaron en tercera posición en cada grupo de la Copa Libertadores 2021 competirán por el título de campeón.

Los partidos de ida de octavos de final arrancarán el 13 de julio y el calendario de cuartos de final y semifinal se desarrollará entre agosto y septiembre.

La final única se jugará el 6 de noviembre, en el Estadio Centenario de Montevideo, en Uruguay.

Así quedaron todos los cruces:

A. Nacional (URU) vs Peñarol (URU)

B. Independiente del Valle (ECU) vs Red Bull Bragantino (BRA)

C. Santos (BRA) vs Independiente (ARG)

D. América de Cali (COL) vs Athletico Paranaense (BRA)

E. L.D.U. Quito (ECU) vs Gremio (BRA)

F. Junior (COL) vs Libertad (PAR)

G. Deportivo Táchira (VEN) vs Rosario Central (ARG)

H. Sporting Cristal (PER) vs Arsenal (ARG)

En cuartos de final, las cruces se darán de la siguiente forma: