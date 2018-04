El Bayern Munich empató sin goles con el Sevilla y avanzó a las semifinales de la Champions League

El Bayern Múnich se clasificó para semifinales de la Champions pese a empatar este miércoles en casa con el Sevilla (0-0), gracias a su victoria en la ciudad andaluza en la ida (2-1) y sigue en liza en busca de su sexto título de la competición.

El equipo del veterano técnico Jupp Heynckes, que hizo campeón por última vez al Bayern en 2013, pasó más apuros de los previstos ante un Sevilla que creó ocasiones de peligro, como un cabezazo al larguero de Joaquín Correa, quien fue expulsado en el descuento.

El conjunto alemán disputa su sexta semifinal en siete años en la competición y es el único equipo que puede aspirar al triplete Champions-Liga-Copa.

El Sevilla apostó por buscar el milagro con un planteamiento atrevido y se encomendó a su delantero centro, el francés Wissam Ben Yedder, el hombre que con su doblete en Old Trafford contra el Mánchester United (2-1), había puesto al equipo andaluz en cuartos.

Si en octavos, el Sevilla acudía al campo del United tras empatar en casa (0-0), en cuartos la tarea era más difícil, ya que había caído en la ida en el Sánchez Pizjuán.

El equipo alemán tomó la iniciativa en los primeros minutos, pero fue cediendo terreno en ocasiones al Sevilla, que necesitaba dos tantos para clasificar, ya que un 1-0 a favor no le bastaba.

La impotencia del Sevilla se vio reflejada en la entrada de Correa sobre Javi Martínez en una de las bandas en el minuto 90+3, que le costó una tarjeta roja.

Triste final para la buena campaña del Sevilla en Champions.

– Montella, orgulloso –

“Estoy orgulloso de mi equipo. Mostró personalidad, carácter, contra un rival muy fuerte, que no era fácil. Podemos estar orgullosos de lo que hemos hecho aquí y a lo largo de la Liga de Campeones. Lo intentamos hasta el final. Estábamos un poco cansados al final. Nos faltaba energía, pero luchamos”, señaló el técnico del Sevilla, Vincenzo Montella.

En los primeros compases del encuentro, el Bayern se hizo dueño de la situación, con varias llegadas, entre ellas un tiro libre de James Rodríguez, un remate de Arjen Robben y un cabezazo de Robert Lewandowski.

La apuesta ofensiva de Heynckes, con cinco hombre de claro talante atacante como James, Lewandowski, Robben, Franck Ribery y Thomas Muller se imponía al Sevilla.

El conjunto andaluz también presentaba un once ambicioso con hombres que miran de media cancha hacia arriba como Éver Banega, Joaquín Correa, Franco Vázquez, Pablo Sarabia y Wissan Ben Yedder.

El Sevilla comenzó a tomar confianza y tras esos primeros quince minutos que el Bayern dominó sin problemas, por lo que el equipo español empezó a contar con llegadas a gol.

Pero los avances del Sevilla eran más lentos que las jugadas de Bayern y el cuadro alemán aprovechaba su rapidez para multiplicar las llegadas, con un Ribery muy incisivo en el último cuarto de hora de la primera parte.

– Sevilla mejor en segunda parte –

Pero el Sevilla se rehízo al inicio de la segunda parte y con Banega llevando la manija asustó en un par de ocasiones al Bayern, sobre todo con un cabezazo de Correa al larguero en el minuto 59.

Montella decidió en el minuto 64 dar entrada al colombiano Luis Muriel, en sustitución de Ben Yedder, y en el 69, Sandro ocupó la plaza de Sarabia.

Con dos delanteros más frescos, el técnico italiano trató de sorprender al Bayern en los últimos minutos.

Montella jugó su último baza en el 80 dando entrada a Nolito en lugar de Vázquez, pero el Bayern decidió dejar pasar los minutos, logrando su objetivo.

“Hoy hemos librado un muy bello combate contra un muy buen equipo del Sevilla, que creyó en sus posibilidades hasta el final. No nos desconcentramos y no perdimos la calma. No se puede siempre hacer partidos brillantes, pero en un partido así, lo esencial era no encajar un gol. Lo logramos y estamos en semifinales”, resumió Heynckes.

El Bayern conocerá el viernes su rival en semifinales, entre Real Madrid, Liverpool y Roma.

