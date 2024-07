FIFA abre investigación por canto racista de jugadores argentinos; Chelsea hace lo mismo con el futbolista que grabó el video

Enzo Fernández grabó y emitió en directo el video que causó el escándalo.

La FIFA anunció el miércoles la apertura de una investigación por el canto racista de jugadores argentinos contra la selección francesa durante las celebraciones en el ómnibus del equipo tras su victoria en la Copa América de fútbol.

El caso también llevó al Chelsea a abrir un expediente disciplinario a su centrocampista argentino Enzo Fernández, que grabó y emitió en directo el video que causó el escándalo. Además, el futbolista emitió un comunicado en el que se disculpó por lo sucedido.

"Quiero disculparme sinceramente por un video publicado en mi portal de Instagram durante las celebraciones de la selección nacional. La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras", dijo Fernández en Instagram.

"Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. Ese video, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias ni mi carácter. Lo siento de verdad.", agregó.

Por su parte, desde la institución inglesa indicaron que: "El club Chelsea considera completamente inaceptable cualquier forma de comportamiento discriminatorio. Estamos orgullosos de ser un club diverso e inclusivo donde personas de todas las culturas, comunidades e identidades se sienten bienvenidas Reconocemos y apreciamos la disculpa pública de nuestro jugador y usaremos esto como una oportunidad para educar. El club ha iniciado un procedimiento disciplinario interno".

Versión completa en Catar-2022

"La FIFA ha tenido conocimiento de un video que circula en redes sociales, y el incidente está siendo objeto de una investigación", dijo en un comunicado el organismo rector del fútbol mundial.

"La FIFA condena con firmeza toda forma de discriminación venga de donde venga, incluidos los jugadores, los hinchas y los responsables", declaró la instancia, a la que recurrió el martes la Federación Francesa de Fútbol (FFF).

Desde el lunes por la noche circula un video en redes sociales donde aparecen varios jugadores argentinos en el autobús del equipo en Miami tras la final de la Copa América (1-0 a Colombia) iniciando un cántico racista contra los franceses antes de cortar la transmisión.

La versión completa había sido cantada por aficionados argentinos en un directo televisivo durante el Mundial de Catar de 2022, en el que la Albiceleste se impuso a Francia en los penales.

En ella se entonan frases como "juegan en Francia pero son todos de Angola", y de Kylian Mbappé se dice que "su vieja es nigeriana" (aunque en realidad es franco-argelina), "su viejo camerunés, pero en el documento nacionalidad francés".

Cuando se emitió en directo en la televisión argentina, el reportero interrumpió al grupo que cantaba cuando se dio cuenta del contenido de la letra.

"No, no. Censurado", señaló el periodista, molesto, alejándose del grupo de aficionados al que entrevistaba en un video que se convirtió en viral rápidamente.

Entonces la FFF presentó una denuncia por declaraciones racistas en las redes sociales, así como SOS Racismo.

'Racismo desacomplejado'

El martes, la FFF anunció que llevaba el nuevo caso a la FIFA y que presentaba una denuncia ante la justicia "por palabras ofensivas de carácter racial y discriminatorio".

El compañero de Fernández en el Chelsea, el defensa francés Wesley Fofana, reaccionó el lunes en la red social X con la frase: "fútbol en 2024: racismo desacomplejado".

"Lamentable", añadió en redes sociales el defensa francés del Barcelona Jules Koundé.

Ante el escándalo, el centrocampista argentino publicó un mensaje en su cuenta de Instagram para disculparse "sinceramente" por el video publicado durante las celebraciones de la Albiceleste.

"La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras", admitió.

"Estoy contra la discriminación en todas sus formas y pido disculpas por haberme dejado llevar por la euforia de las celebraciones de la Copa América. Ese video, ese momento, esas palabras no reflejan mis convicciones ni mi carácter", publicó.

Su club, el Chelsea, dijo en un comunicado que "reconoce y aprecia las excusas públicas" del futbolista, pero igualmente anunció que ha puesto en marcha un procedimiento disciplinario interno.

Argentina y Francia han construido una gran rivalidad en los últimos años, con la selección europea eliminando a la sudamericana en octavos del Mundial de Rusia-2018 (4-3), revancha cobrada por la Albiceleste cuatro años después en la final de Catar.

Con datos de AFP y EFE