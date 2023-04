"Los futbolistas homenajearon a las 42.000 personas que vinieron": Ruglio celebró el triunfo y contó qué le había dicho a Arias sobre Méndez

“Fue un mes duro, de muchas peleas políticas, para hacer lo que estábamos en nuestro derecho: jugar en nuestro Campeón del Siglo. Nos asistía el derecho a jugar en nuestra casa”, afirmó Ruglio.

Peñarol y Nacional protagonizaron este sábado 1º de abril un nuevo clásico del fútbol uruguayo. El encuentro, por la novena fecha del Torneo Apertura 2023, concluyó con victoria 2-0 para Peñarol.

Tras el partido, el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, habló con la prensa sobre cómo vivió el encuentro y cómo vio el desempeño de los futbolistas. “Homenajearon a los 42.000 personas que vinieron y estuvieron a la altura, hicieron el partido que planificó Alfredo, que ayer les habló en Los Aromos y les dijo que había que jugar muy concentrados, y que tarde o temprano el gol iba a llegar”, dijo Ruglio, y agregó: “Salió redondo y festejamos un 2-0, Los futbolistas nunca se desesperaron, Peñarol jugó ordenado.”.

Por otro lado, Ruglio también se refirió a uno de los protagonistas del encuentro y autor del primer gol: Kevin Méndez.

“Ayer cuando Alfredo (Arias) me dijo el equipo, que a mí no me gusta saberlo, le dije que no me gustaba. Y él me dijo cómo iba a formar, y que iba a tirar a Kevin Méndez. Y yo le dije que le iba a dar una opinión, de atrevido: que si no hubiese sido por Kevin Méndez capaz nos comíamos cinco en el Parque Central. Y él me dijo que no se acordaba de eso. Yo le dije que Méndez ama a Peñarol y va para adelante”, afirmó Ruglio, y remarcó: “Eso fue ayer de tarde, y ahora abrió el partido y jugó muy bien”.

Por otra parte, el presidente aurinegro también fue consultado sobre el hecho de que Peñarol haya jugado en su estadio, algo que implicó varias negociaciones y disputas.

“Fue un mes duro, de muchas peleas políticas, para hacer lo que estábamos en nuestro derecho: jugar en nuestro Campeón del Siglo. Nos asistía el derecho a jugar en nuestra casa”, afirmó Ruglio.