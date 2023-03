"Me emociono fácil porque fue difícil todo lo que viví": con un agradecimiento especial a Tabárez, Suárez inauguró su ciudad deportiva

"Me gustaría que el corte de cinta sea con el Maestro Tabárez. Toda la gente sabe lo que fue y es para mí, en mi carrera. Me ayudó muchísimo", afirmó el futbolista uruguayo.

El futbolista uruguayo Luis Suárez inauguró en la noche del lunes la ciudad deportiva que lleva su nombre. Se trata de la Ciudad Deportiva LS, ubicada en Camino de los Horneros, a dos kilómetros de la ruta Interbalnearia, en el departamento de Canelones. Este centro se suma al complejo deportivo ubicado en Shangrilá que funciona desde hace años.

El "Pistolero" -que llegó a Uruguay desde Porto Alegre, donde está jugando- cortó la cinta acompañado de su esposa, Sofía Balbi; el intendente de Canelones, Yamandú Orsi; el secretario nacional de Deporte, Sebastián Bauzá; el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso. Y alguien a quien Suárez agradeció especialmente por su presencia: Óscar Washington “el Maestro” Tabárez, el exDT de la selección uruguaya.

Visiblemente emocionado, Suárez se acercó al atril para reflexionar sobre la inauguración de este espacio y el aporte que significará para el fútbol infantil del país.

“Me emociono fácil porque fue difícil todo lo que viví. Y que hoy tenga ese sueño hecho realidad, no mío sino de mi familia, poder cumplirle el sueño a muchos niños de poder tener una infraestructura para poder entrenar, no solamente para eso sino que hay muchas materias atrás que hay que cuidar de los niños y adolescentes, porque ninguno tiene una infancia fácil”, dijo Suárez, y agregó. “Acá queremos brindar un desarrollo desde que empiezan a creer, a querer jugar al fútbol. No es solamente venir y competir, tienen que tener un desarrollo que hay que cuidarlo, y esa es la idea de Deportivo LS, de toda la gente del complejo”.

En esa línea, además, el futbolista uruguayo reconoció que él es la “cara visible” del proyecto, pero que un “gran equipo” lo acompaña. “Hay mucha gente que trabaja día a día. Tengo personas de confianza que si no fuera por ellos, este sueño a mí, a mi mujer y mis hijos no se nos hubiese hecho realidad. Yo soy la cara visible, pero son ellos la cabeza pensante de muchas ideas. Eso es un equipo”, dijo.

“También estoy agradecido con la gente del deporte, que ve cómo uno está invirtiendo en su país, en el deporte, en el desarrollo. Hay mucha gente que está invirtiendo en el fútbol uruguayo para que vaya creciendo la gente del fútbol infantil y las juveniles. Eso es bueno y habla bien”, apuntó Suárez, y agregó: “También sé que todos los equipos del fútbol uruguayo me están respaldando en este momento, y eso es un mensaje de unión”.

En tanto, el futbolista también consideró que esta inauguración es un comienzo y que espera, con el tiempo y el andar, poder ampliar la capacidad de atención. “No le cerramos la puerta a nadie, pero tenemos una sobre demanda que no está al alcance de nosotros. Le abrimos las puertas a todos los que sea posible. Tenemos más de 400 niños en el fútbol infantil, nos encantaría tener más, pero recién estamos empezando. Esto es un comienzo de una linda etapa que me espera como embajador, como presidente de este equipo”, afirmó.

“Quiero hacer una mención especial. Me gustaría que el corte de cinta sea con el Maestro Tabárez. Toda la gente sabe lo que fue y es para mí, en mi carrera. Me ayudó muchísimo. Quiero agradecerle a él e invitarlo a hacer el corte de cinta”, agregó Suárez antes del corte de cinta.