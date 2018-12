Nacional decidió no renovarle el contrato a Luis Aguiar

Tampoco seguirán en el club Jorge Fucile y Leandro Barcia.

“Quería seguir pero no se dio. Gracias a la hinchada por el trato recibido”, expresó el ex futbolista tricolor en sus redes sociales. José Decurnex, el recientemente electo presidente de Nacional, lo llamó y le confirmó que no seguirá en el club.

Este 31 de diciembre se vencían los contratos de otros diez jugadores: Rodrigo Erramuspe, Alexis Rolín, Jorge Fucile, Alfonso Espino, Santiago Romero, Alvaro González, Carlos De Pena, Facundo Waller, Gonzalo Bergessio, Leandro Barcia y Pierre Webó.

Además de Aguiar, Fucile y Barcia también fueron llamados por Decurnex para anunciarles que no seguirán en la institución tricolor.