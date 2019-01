“Ver a Peñarol después de 17 años es una emoción que no me cabe en el pecho”

Un hincha que vive en Miami desde hace 17 años volvió a ver al cuadro de sus amores durante la pretemporada en Miami.

Este año Peñarol eligió la ciudad norteamericana de Miami como sede para una exigente pretemporada. Cuando el plantel mirasol puso un pie en el aeropuerto, se encontró con cientos de hinchas carboneros que lo recibieron como si estuvieran en casa.

Pero hay una historia particular, la de Álvaro Damico. Se trata de un hincha aurinegro que dejó Uruguay hace 17 años y desde entonces no ha podido volver a ver a Peñarol. “No tengo palabras para describir las emociones. Hace 17 años que estoy acá y hace 17 años que no veo a Peñarol. Es una emoción que no me cabe en el pecho”, dice el hombre, visiblemente emocionado.

Mientras los jugadores entrenan, él se sentó al costado de la cancha con termo y mate. Lloró de emoción. “Es una emoción tremenda, no puedo parar de venir. Dejo todo de lado y estoy acá”, contó a Alejandro Figueredo.

Sobre sus recuerdos más memorables, Álvaro no se pudo quedar con ninguno: “Fui 21 años seguidos a ver al Manya en la querida Ámsterdam. He pasado derrotas, alegrías, y todo lo he vivido con este equipo maravilloso que lo llevo en el corazón”.

También habló sobre lo que sueña para Peñarol: “Sueño con todo lo que juegue Peñarol. La sexta, la Sudamericana, el Campeonato Uruguayo, el tricampeonato, el 53”.