Goleada del Inter Miami con Suárez como figura: anotó dos goles y dio dos asistencias

Son los primeros goles del uruguayo en la MLS.

Luis Suárez anotó sus primeros dos goles en la MLS para el Inter Miami en el triunfo de su equipo ante el Orlando City por 5 a 0, en el clásico de Florida. Además, asistió en otros dos goles.

Enseguida de comenzado el partido, el uruguayo anotó un golazo de derecha al primer palo para festejar así su primer gol en su nuevo equipo.

Gressel to Suárez to the back of the net to give us the early lead! 👏#MIAvORL | 1-0 pic.twitter.com/y8DFY1K7In

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 2, 2024