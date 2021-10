"Gran guerra en Uruguay": medio brasileño advierte por posibles peleas entre hinchas de Flamengo y Palmeiras en final de Libertadores

"Cada uno lleva una caja de municiones, unos veinte cuchillos. Va a terminar con Uruguay, con todo Montevideo, va a saquear toda la ciudad", dice uno de los barras de Flamengo en audios enviados a un grupo de hinchas.

La hinchada del Flamengo cuenta con el galardón de ser conocida popularmente como la más numerosa del mundo. El "Mengão" tiene decenas de millones de hinchas e inunda el Maracaná y cada estadio que le toca visitar dentro o fuera de fronteras.

Si bien son menos en cantidad, el Palmeiras también cuenta con millones de "torcedores", y al igual que Flamengo, tiene facciones violentas en sus filas. Incluso las dos hinchadas han protagonizado varios incidentes entre sí, el último importante en 2016.

Es por esto que pensar en una caravana multitudinaria de ambas hinchadas saliendo de Río de Janeiro y San Pablo y que concluye y confluye en Montevideo hace sonar las alarmas.

El medio brasileño UOL tuvo acceso a numerosos audios que circulan en grupos de WhatsApp y redes sociales de las barras de los equipos, que anticipan un clima de enfrentamiento en el camino y en Montevideo, cuando ambos equipos disputen la final de la Copa Libertadores el 27 de noviembre.

“Estoy muy preocupado por la posibilidad de que ocurra una tragedia en el camino y en Montevideo con la afición de Flamengo y Palmeiras. Ya no estoy en la afición (...) pero sigo lo que pasa porque todavía tengo amigos allí. Será una tragedia que se puede anunciar e involucra a mucha gente inocente ", advierte un exlíder de una importante facción del Flamengo.

“El odio (entre las dos hinchadas) se ha renovado año tras año, con peleas y emboscadas. El último (problema) fue hace menos de dos meses. Habrá miles de hinchas de Flamengo y Palmeiras organizados en la caravana y en las calles de Montevideo. Las convocatorias son de lucha, directa o indirectamente. Algunos han prohibido (que viajen) mujeres y niños. No me extrañará que ocurra algo como la tragedia del partido Juventus-Liverpool ”, dice el mismo ex barrabrava, en referencia al partido de 1985 en que murieron 39 personas por una avalancha que se originó en un problema de hinchadas.

Otro audio de un integrante de una facción del Flamengo asegura que el viaje a Montevideo "no es el Betto Carrero (parque de diversiones), no es Disney". "¿Vas a llevar a un niño a un partido así? No. Es el juego de Flamengo, final de Libertadores contra Palmeiras", dice.

El mismo barra brava va más allá: "Cada uno lleva una caja de municiones, unos veinte cuchillos. No podés ir con las manos, es para pólvora. Es cosa seria. Hay que tomar gasolina de casa para hacer un coctel molotov en el autobús. Va a terminar con Uruguay, con todo Montevideo, va a saquear toda la ciudad".

En grupos de Palmeiras la postura es similar: "Solo para recordar, la caravana a Uruguay no es un paseo, ¿eh? es una caravana arriesgada, ¿eh? Ustedes que van de turismo, tengan cuidado. Es odio, es odio", alienta uno de los hinchas del Verdão a otros.

El informe del UOL no descarta también la participación de las facciones violentas de Nacional y Peñarol en estos eventuales enfrentamientos. Un experimentado barra de Palmeiras dice: “En Paraguay, Uruguay, Argentina se pone muy complicado. Las barras locales no están dispuesta a aceptar una fiesta y solo quedarse mirando".

El medio brasileño recuerda los incidentes que tuvieron Palmeiras y Peñarol en la Libertadores 2017, que empezó en la cancha y terminó en la tribuna, y asegura que desde ese momento hay una rivalidad entre verdes y aurinegros. Sin embargo, hay que recordar que en 2019 la barra carbonera también se peleó con hinchas del "Mengão" en Río de Janeiro. Por ese enfrentamiento murió un hincha del Flamengo.