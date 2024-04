Gresca entre Defensor y River: quiénes fueron expulsados, la palabra de los involucrados y qué puede pasar a nivel judicial

"Los hinchas de Defensor nos tiraron sartenes y piedras", aseguró el jugador de River Christian Almeida.

La pelea entre jugadores, allegados e hinchas que protagonizaron Defensor Sporting y River Plate en el estadio Luis Franzini el pasado domingo por la tarde traerá consecuencias deportivas y, posiblemente, judiciales.

Una vez finalizado el partido que ganó el local 2-1 los jugadores se trenzaron en una pelea generalizada que luego se trasladó a la zona de vestuarios, donde también intervinieron hinchas que invadieron la zona.

En el informe del árbitro Javier Feres aparecen nueve jugadores expulsados que tendrán como mínimo un partido de suspensión automática. Las expulsiones son por agresiones, por lo que las sanciones podrían resultar más severas dependiendo del análisis que haga la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

De los nueve expulsados, siete son de River: Ramiro Cristóbal, Juan Cruz de los Santos, Christian Almeida, Valentín Amoroso, Matías Alfonso, Jonathan Barboza y Santiago Corbo. En Defensor los únicos expulsados fueron Sebastián Guerrero y el argentino Fernando Elizari.

Guerrero y el paraguayo Alfonso fueron los protagonistas de la escena que comenzó con la gresca, al cruzarse entre patadas voladoras y golpes de puño.

A LAS PIÑAS: Incidentes entre jugadores tras el Defensor Sporting - River Plate por el Torneo Apertura 2024. pic.twitter.com/wKx6parYuW — ESPN Uruguay (@ESPNUruguay) April 15, 2024

También podría haber sanciones judiciales para los involucrados en la pelea. El director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech, indicó este domingo que la Unidad de Violencia en el Deporte del Ministerio del Interior dio cuenta a la Fiscalía de turno sobre los incidentes. El caso quedó a cargo de la fiscal de Flagrancia Sabrina Flores.

Alguno de los delitos que podrían aplicar sería riña y lesiones personales. El segundo caso es menos probable, dado que es necesario que alguien realice una denuncia policial. En el caso de riña, se establece que quien participe será "castigado con 20 U.R. ($34.000) a 600 U.R. ($1.031.400) de multa o prisión equivalente".

Los protagonistas se han manifestado en declaraciones expresando su arrepentimiento por lo ocurrido. "Después de ver lo que pasó, fue una vergüenza. Estoy totalmente arrepentido de cómo se dio todo", dijo este lunes Alfonso a Sport 890. Sobre esa pelea inicial que desencadenó el conflicto con Guerrero, comentó: "Estuve leyendo varias cosas que había temas personales entre Guerrero y yo, y nada que ver. Él estaba sacado, se lo llevaron y después me invitó a pelear y yo reaccioné de mala manera".

Además, dijo que le parece correcto que actúe la Fiscalía: "Nos tenemos que hacer cargo de lo que hicimos".

El presidente de River, Fabián Motta, lamentó especialmente que se hayan involucrado funcionarios e hinchas de Defensor. "Lo más grave de todo fue la vulnerabilidad que tuvieron nuestros jugadores al enfrentarse a funcionarios e hinchas de Defensor", dijo a la misma radio.

El defensor Christian Almeida habló en el mismo camino con Radio Carve, y contó que en la zona de vestuarios los jugadores darseneros sufrieron agresiones de hinchas del violeta: "Nos tiraron sartenes y escobillas de limpiar el pasto y piedras".

Almeida es uno de los señalados como responsable de caldear los ánimos durante el partido por un golpe a la cara del arquero rival Kevin Dawson cuando la pelota estaba en juego. "En el momento no me di cuenta lo que pasó con Dawson. Vi la jugada y lo llamé. No fui de mala leche. Me dijo ‘Keke no te preocupes , yo sé cómo sos vos. Está todo bien”, aseguró Almeida.

Dawson, que semanas atrás sufrió la fractura de nariz y jugó el partido con una máscara, habló con Carve y reconoció que en el momento del golpe tuvo "un intercambio con Almeida".

"Cuando vi la jugada de noche y después de haber hablado con él (Almeida), le escribí. Le puse ‘ahora veo la jugada. Por ahí podías haber ido de otra manera pero dejémosla porque está todo bien’”, narró.

El arquero también pidió disculpas por lo sucedido: "No es la imagen que tenemos que dar".