Hinchas de Cerro arrojaron una banana a un jugador de Liverpool: la reacción del futbolista y la explicación a su hija sobre el gesto racista

"No quiero agrandar demasiado el episodio. Tengo tantos años jugando al futbol que identifico las cosas y trato de no actuar en caliente", contó el paraguayo Miguel Samudio.

Un hecho de racismo opacó este lunes el cierre de la fecha 12 del Apertura en el estadio de Belvedere cuando jugaban Liverpool y Cerro. A minutos del final, cuando el defensor paraguayo Miguel Samudio fue a sacar un lateral para el negriazul, un hincha albiceleste le arrojó un pedazo de banana.

El hecho fue registrado por los jueces y denunciado en el informe que realizan luego del partido. Samudio habló con la radio Sport 890 y contó que, lejos de enfrentarse con el parcial, tomó la banana y se la comió.

"No quiero agrandar demasiado el episodio. Tengo tantos años jugando al futbol (tiene 36 años) que identifico las cosas y trato de no actuar en caliente. La agarré, comí el resto y tiré una parte al costado. El asistente me decía que esté tranquilo”, contó a la radio este martes.

Al terminar el partido fue hacia la hinchada cerrense para hablar con el responsable, a quien no se ha identificado al momento. “No pedí explicaciones, pero les dije que eso no se hace. Me calenté con algunos jugadores de Cerro que vinieron a insultarme y decirme cosas fuera de lugar. Pero destaco que un jugador que supo lo que pasó me dijo: 'Estoy contigo en esto'”. El mencionado jugador es Joel Martínez, delantero afrodescendiente de Cerro.

El jugador dijo que luego del encuentro permaneció “tranquilo” y que la situación no le afectó, pero aseguró: “A otra persona le puede hacer sentir mal. Que se tomen las medidas que se tienen que tomar”.

El paraguayo también se enfocó en el ejemplo que se le entrega a los niños a partir del fútbol: “Si se lo hacen a otra persona y cuando llega a su casa el hijo le pregunta por qué le tiraron una banana, me pregunto qué le van a responder. Yo hablé con mi hija más grande y le dije que justo me faltaba una banana porque me estaba acalambrando”.

“No soy un pibe de 20 años, tengo 36 años mi amor. Me tiraron una banana porque necesitaba”, relató.

Por último, Samudio contó que no denunciará el hecho, pero reclamó “que no vuelva a pasar”.

“El que lo hizo sabe que no está bien y seguramente está arrepentido, que se quede tranquilo o tranquila, yo lo tomo de la mejor manera”, cerró.