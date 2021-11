Hinchas de Peñarol convocan a una protesta en la sede de la AUF; el club rechazó tener "participación" en la iniciativa

La hora para la marcha es a las 18:30 de este viernes y, según dice el comunicado, se hará de forma "pacífica".

Algunas páginas no oficiales de hinchas del Club Atlético Peñarol (CAP) están convocando a una marcha hacia la sede de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) "en contra de la mafia del fútbol uruguayo" este viernes. Según asegura el comunicado, los simpatizantes del aurinegro marcharán "de forma pacífica" para marcar "posición con respecto a este fútbol corrupto".

La convocatoria está marcada para este viernes a las 18:30. "Árbitros, tribunales, ejecutivos de la AUF... todos han colaborado para que este Campeonato Uruguayo sea el más escandaloso y manchado de la historia", aseguran.

En Twitter la cuenta oficial del club emitió su postura y aseguró que "no promueve ni tiene participación oficial en ningún tipo de manifestación masiva". En ese sentido, agregó que la institución exhorta a sus hinchas "a mantener un comportamiento acorde a los valores históricos de respeto y paz promovidos por el club".

El Club Atlético Peñarol comunica que no promueve ni tiene participación oficial en ningún tipo de manifestación masiva en torno a la situación actual del Campeonato Uruguayo.

Esta semana Peñarol y Cerro Largo solicitaron al Ejecutivo de la AUF suspender al torneo. En el documento presentado por ambos clubes se afirma que "la falta de certeza asesta un duro embate a los principios de deportividad y justicia deportiva que deben gobernar el desarrollo de los campeonatos", según la misiva que publicó en Twitter el programa radial Tirando Paredes.

"Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía", asegura el texto citando al pensador romano Séneca. Argumentan que esta frase aplica a la situación que los clubes están viviendo y agregan que es un "fallo que incide directamente en tantas situaciones de carácter deportivo y económico". Estos elementos impulsan a que la resolución deba ser "prioridad".

Sin embargo, el Consejo de Liga de la AUF se reunió de manera urgente este miércoles para tratar el tema. La votación terminó en empate y el único club que se abstuvo de votar fue River Plate. Al no tener mayoría, el campeonato continuará según lo previsto.

A su vez, este jueves el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, utilizó sus estados de WhatsApp para despotricar contra varios actores del fútbol, asegurando que da “asco” el manejo que han tenido en este Campeonato Uruguayo.

“A pesar que sabemos que no solo jugamos contra 11 tenemos que estar concentrados en ganar y no en protestar. No nos sirve perder el foco del partido con algo que sabemos que aunque protestemos lo van a hacer igual, porque sabemos que ahora van a intentar terminar lo que empezaron. Juntos podemos, juntos no nos ganan ni jugando con 20. Vamos nosotros y a dejar la vida hoy. Peñarol y corran perros”, escribió primero el presidente mirasol, en clara referencia a una supuesta tendencia de los árbitros a perjudicar a Peñarol.