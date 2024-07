Ignacio Alonso dijo que “hay aspectos” de la conferencia de prensa de Bielsa que “no representan a la AUF”

"Cuando se habla del FIFA Gate, no me parece que sea asimilable a la situación actual", dijo el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, se distanció de los dichos del entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, durante su explosiva conferencia de prensa en la Copa América.

En la previa al partido ante Canadá por el tercer puesto de la competición, Bielsa dedicó varios minutos a criticar a la Conmebol, a Estados Unidos como país anfitrión del certamen y a los periodistas deportivos por, a su juicio, no respaldar de forma unánime el accionar de los futbolistas celestes en la pelea con los hinchas colombianos tras el partido de semifinales.

"Creo que hay aspectos de la conferencia que entiendo que son muy propios de su opinión, pero que no representan a la AUF", dijo Alonso en entrevista este lunes con AUF TV.

El presidente de la asociación consideró que la postura institucional "no es diferente" a la expresada por Bielsa en cuanto a los incidentes tras el partido con Colombia. "Lo que describió Bielsa fue lo que pasó y vimos todos", destacó.

Sin embargo, en otros "temas" de la "larga conferencia" hay "matices".

"Cuando se habla del FIFA Gate, no me parece que sea asimilable a la situación actual", se limitó a ejemplificar Alonso. Durante la mencionada conferencia, el entrenador argentino hizo mención a este caso de corrupción en el órgano rector del fútbol mundial iniciado en 2015 por el FBI en torno a la designación de Rusia y Catar como sedes mundialistas de 2018 y 2022, respectivamente.

"Este fue un país capaz de armar el FIFA Gate y ahora le echan la culpa a los jugadores. Estados Unidos, cuando sintió que sus intereses estaban siendo atacados, creó el FIFA Gate con el FBI, e hicieron lo que hicieron, pero era por sus intereses. Acá no pasó nada, esto fue una fiesta extraordinaria, estadios llenos, una competitividad, arbitrajes perfectos. No hay nada de lo que quejarse. Lo que no se puede seguir es engañando que las canchas están perfectas", dijo Bielsa en esa conferencia.

Alonso contó que no habló con el entrenador sobre este tema. "Hablamos en referencia a su expediente disciplinario, no de la conferencia. Fue una charla muy razonable, cada uno tiene su visión. Cada uno puede tener una opinión diferente y expresarla", cerró.