Jayson Granger pidió disculpas por sus gestos amenazantes contra Vidal: "No estoy acostumbrado a lidiar con el racismo", dijo

Granger fue citado a declarar por el fiscal de Flagrancia Fernando Romano. También irá Vidal, pero como víctima.

El basquetbolista de Peñarol Jayson Granger pidió disculpas este viernes luego de realizar gestos amenazantes contra el jugador de Aguada Santiago Vidal.

"Me gustaría pedir disculpas por cómo perdí los nervios en el partido de ayer, no estoy acostumbrado a lidiar con el racismo y ciertas situaciones que no deberían de darse dentro de una cancha de basketball, es algo que nunca viví en mis 20 años como profesional. A pesar de todo, no justifica mis faltas de respeto y mi salida de tono. Pido disculpa a los aficionados y a mi familia", escribió en su cuenta de X.

Los gestos ocurrieron luego del final del partido de este jueves en que Aguada le ganó a Peñarol de local por la segunda final de la Liga Uruguaya de Básquetbol. La serie final está 2-0 a favor del Aguatero y es al mejor de siete partidos. El tercer partido se jugará el lunes a partir de las 21:15 en el Palacio Peñarol.

Luego de la chicharra final, Vidal y Granger se trenzaron en empujones, que fueron dispersados por los compañeros. Mientras caminaba hacia atrás rumbo al vestuario, el jugador carbonero hizo gestos amenazantes y señaló a Vidal. Primero hizo repetidamente un ademán de dispararle con una pistola. Luego se llevó sus dedos al cuello en gesto de degollar.

Granger fue citado a declarar por el fiscal de Flagrancia Fernando Romano. También irá Vidal, pero como víctima. Se espera que las declaraciones -primero ante la Policía y luego ante el fiscal- se realicen en las próximas horas, antes del partido del lunes.