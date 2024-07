La broma de Bielsa luego que le consultaran por las cualidades de Maxi Araújo: "Es un jugador vulgar que llegó hasta acá producto de la suerte"

El entrenador argentino fue consultado en la conferencia de prensa sobre las virtudes del extremo del Toluca, que desde la llegada del DT ha sido titular indiscutido en la Celeste.

Marcelo Bielsa volvió a descontracturar la conferencia de prensa previa a un partido de Copa América con un chiste en complicidad con el jugador que tenía sentado a su lado. Días atrás lo había hecho con Rodrigo Bentancur, a quien bromeó por no recordar el nombre de un jugador brasileño con quien lo había comparado. En esta ocasión, fue el turno de Maximiliano Araújo.

El entrenador argentino fue consultado en la conferencia de prensa sobre las virtudes del extremo del Toluca, que desde la llegada del DT ha sido titular indiscutido en la Celeste.

En tono de chiste, Bielsa consideró que los periodistas hacen "preguntas muy especiales", porque le preguntan "sobre Maxi, estando Maxi presente" y a Araújo le preguntan sobre el entrenador, estando Bielsa en la sala.

"Creo que Maxi es un jugador vulgar que ha llegado a donde está producto de la suerte. No creo que pase de ahí. No lo vi, me lo recomendaron", añadió, despertando la risa de los presentes, incluido el futbolista.

Acto seguido, realizó la respuesta real: "Me gustan los extremos que desbordan, que juegan del vértice del área al vértice del área propia, que consiguen tirar muchos centros y Maxi tiene todas esas particularidades. Como todos, a veces lo consigue y a veces no. No hay muchos jugadores con esos recursos", indicó.