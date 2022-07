"La gente habla sin conocerme, es complicado convivir con esto", dijo García luego que su pase a Nacional se cayera por denuncia de violación

"Me pongo en el lugar de los hinchas y entiendo que debe ser complicado traer al club que uno quiere a un jugador que se lo acusa de algo tan grave", dijo.

El futbolista uruguayo Diego García, que días atrás tenía todo acordado para ser jugador de Nacional, habló este miércoles sobre la caída del pase a raíz de la denuncia de violación por la que irá a juicio oral en Argentina por un hecho ocurrido en febrero de 2021.

En entrevista con Las Voces del Fútbol (1330 AM), García negó que en la fiesta de jugadores de Estudiantes de La Plata ocurrida hace casi un año y medio hayan asistido jugadoras de hockey del club, tal como indica la denuncia, y que se haya realizado en las instalaciones de la institución. Interrogado reiteradas veces por los periodistas sobre si había cometido el delito por el que se lo procesó, García repitió: "Sé lo que pasó y sé lo que hice. Lo dejo en manos de la Justicia".

El deportista aseguró que "las 25 personas que fueron a declarar (en lo que va del juicio), declararon en relación" con su relato de los hechos, del que prefirió no brindar detalles.

Sobre su pase caído al tricolor, reconoció que "era consciente que podía pasar ", dado que en sus últimos dos clubes, Talleres de Córdoba y Patronato de Paraná, recibió críticas e insultos de los hinchas. "Lo entiendo porque me pongo en el lugar de los hinchas y debe ser complicado para ellos traer al club que uno quiere a un jugador que se lo acusa de algo tan grave. Soy consciente de la gravedad de lo que se me acusa", declaró.

“Si tuviera un poco de culpa no soportaría todo lo que soporté. Todos los que estábamos en el momento sabemos muy bien lo que pasó y todos lo declararon. Me acuesto todas las noches y me levanto todos los días deseando que pase todo esto porque me tocó vivir momentos muy complicados y difíciles. (...) La gente habla mucho sin conocerme. Me quedo tranquilo con la persona que soy. (...) Créanme que es complicado convivir con esto", lanzó.

Más adelante en la entrevista, reconoció que pensó en volver a Uruguay porque estimó que sería "más traquilo". Sin embargo, ocurrió al revés: "Lo que en Argentina me pasó en un año y medio acá me pasó en 48 horas".