La historia de Alan Maturro: por qué lo apodaban "Román" y la emoción de festejar un gol con dedicatoria a su madre, fallecida por Covid

"Tenemos un grupo muy bueno y unido. Tenemos confianza y esperanza de salir campeones o pelear hasta lo máximo", dijo el defensor surgido de Defensor Sporting.

Alan Maturro, defensor de 18 años formado en Defensor Sporting, vive un "sueño" en este Mundial Sub-20 que lo tiene como uno de los titulares del equipo de Marcelo Broli que busca clasificar a cuartos de final.

"Tenemos un grupo muy bueno y unido. Tenemos confianza y esperanza de salir campeones o pelear hasta lo máximo, estamos muy bien para pelear con grandes cosas", dijo en una entrevista con la FIFA publicada este jueves, en la previa al partido con Gambia.

El zaguero que este mundial ha jugado todos los partidos como lateral izquierdo contó que hasta los 14 años jugaba como enganche. "No tenía minutos, era flaquito, chiquito. Pero en un (fútbol) informal con el técnico Gianni Michelini, jugué de zaguero y después de ese día tuve minutos y me convertí en quien soy", narró.

En sus épocas de volante ofensivo lo apodaban "Román", en referencia a Juan Román Riquelme, histórico "10" de Boca Juniors. "Me decían así porque usaba los zapatos negros, las medias como él, jugaba simple, disfrutaba de la pelota. Ahora ta, estoy medio rústico", bromeó.

Maturro marcó el cuarto gol celeste en el debut mundialista de Uruguay ante Irak y festejó tomando una canillera y señalando al cielo.

"Me emociono porque después del partido había alegría, pero no es lo mismo porque no la tengo a ella, que es mi madre", dice al señalar la imagen de su canillera. Maturro contó que ella falleció de coronavirus en 2021.

"Yo no tengo palabras para describir lo que siento y lo que es ella para mí. Fueron unos años difíciles: perdí a mi madre, me quebré, Defensor Sporting estaba mal, yo no jugaba, quería dejar el fútbol", relató. En ese momento, recuerda que hubo gente que lo apoyo, entre ellos, su padre y sus representantes.

"Son circunstancias de la vida que supe sacar adelante con mucho sacrificio. Sean fuertes y sigan por la gente que quieren", cerró.