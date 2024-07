Las Vegas se vistió de celeste: hinchas uruguayos participaron de una gran caravana y banderazo en la previa al partido contra Brasil

"Y de la mano del loco Bielsa toda la vuelta vamos a dar" y "ya lo ve, y ya lo ve, somos locales otra vez" fueron algunos de los cánticos que resonaron en la noche del viernes.

Las Vegas tomó color celeste este viernes con una gran caravana y banderazo que organizaron los uruguayos en la previa al partido de esta noche frente a Brasil por los cuartos de final de la Copa América. Un equipo de La Tele llegó para vivir la fiesta.

Muchos uruguayos que residen en Estados Unidos se sintieron por un ratito en Uruguay junto a una cantidad de compatriotas que llegaron para alentar al equipo de Marcelo Bielsa. "Y de la mano del loco Bielsa toda la vuelta vamos a dar" y "ya lo ve, y ya lo ve, somos locales otra vez" solo fueron algunos de los cánticos que resonaron en la noche del viernes.

Uno de los hinchas que llegó a Las Vegas vive en Estados Unidos desde hace 24 años. "Sabés cómo somos los uruguayos, nos encanta el fútbol", dijo a Telemundo. "Por más que vivas mil años acá el fútbol es todo para nosotros", expresó.

"Fui al de New Jersey, a la de Kansas y este es el tercero. Ahora voy para mi casa a Nueva York el domingo, pero si llegamos a la final vamos a tener que ir a Miami, vamos a ver cómo hacemos porque hay que laburar también", agregó.

Otra hincha contó que esta es la cuarta Copa América que acompaña a Uruguay y también lo hizo en las últimas tres copas del mundo, siempre acompañada de su hijo adolescente de 17 años. "Para mí es una pasión", aseguró.

Contó que esta pasión se la inculcó su abuelo desde que es pequeña. "Viví en el extranjero también un tiempo cuando chica y uno va adquiriendo ese amor por la selección", indicó.

"Lo puede compartir con mi hijo y estoy aprovechando hasta que me diga, 'no más'. Después lo hará solo con sus amigos, por ahora me viene bancando la cabeza", afirmó.

Otro hincha de la selección llegó con su bandera de Rivera. "Venimos acompañando lo que es la selección desde Miami, Nueva York, Kansas y ahora vamos a ver si le ganamos a Brasil", comentó.

"Nosotros que vivimos en la frontera nos estamos preparando para dar el bate. Esperemos que salgamos con resultado positivo. Vamo' arriba Uruguay, vamo' arriba Ronald, que nos está representando", arengó.

Otras dos mujeres detallaron que se prepararon todo el día para el banderazo. "Es una fiesta total. Acá estamos como en casa, divino", cerraron.