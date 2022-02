Llega a Peñarol Federico Carrizo; no renovó con Cerro Porteño por rechazar la vacuna anticovid, pero ahora sí se la dará, según Ruglio

Según contó el presidente del club uruguayo, Ignacio Ruglio, al llegar a Uruguay se vacunará dado que la razón fue porque su esposa estaba embarazada.

El delantero Federico Carrizo no pudo renovar su vínculo con el club paraguayo Cerro Porteño luego de que se negó a vacunarse contra el Covid-19. Desde la directiva le exigieron al puntero izquierdo que se inmunizara, pero este lo rechazó, se trasladó a un hotel y sus compañeros nunca más supieron de él. Al no haber firmado el contrato no podía retomar los entrenamientos, según informó el medio argentino Ámbito.

Ahora el jugador argentino llegará a Peñarol. Es la séptima incorporación del equipo de Mauricio Larriera. Sobre la negativa a vacunarse del deportista el presidente de los mirasoles, Ignacio Ruglio, explicó este miércoles a Telemundo que fue "porque estaban embarazados" junto a su pareja.

"Él quería ser padre, y decidieron no vacunarse hasta quedar embarazados", especificó. La pareja ya tuvo al bebé, por lo que el argentino estaría dispuesto a vacunarse. "Llega y se vacuna. En 25 días le dan la segunda y ya puede viajar", dijo Ruglio.

Carrizo es oriundo de Córdoba, y jugó en Boca Juniors, equipo con el que ganó la Copa Argentina. Debutó en primera división en 2010 con 18 años. En 2015 fue a jugar a Cruz Azul de México, donde disputó solo ocho partidos.

Luego volvió a Boca, pero no tuvo continuidad en los titulares de Guillermo Barros Schelotto. Retornó a Rosario Central y desde el 2019 era jugador de Cerro Porteño.