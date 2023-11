"Lo que está haciendo es muy valioso": Bielsa habló de Suárez y de cómo ve el partido ante la selección argentina

Si uno a un rival como Argentina le juega todo el partido defendiendo, las posibilidades de éxito son muy bajas", afirmó.

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, habló este viernes en conferencia de prensa y la primera consulta fue sobre el goleador histórico de Uruguay, Luis Suárez, que fue reservado para la doble fecha de las Eliminatorias ante Argentina y Bolivia.

"En un jugador como Suarez lo que siempre habla por él son los goles. En ese sentido, la realidad marca que convierte con regularidad y que el equipo para el cual él juega está en una posición de privilegio en el torneo de brasileño. Suárez ha convertido y asistido en una cantidad muy alta y muy influyente", expresó.

"Con esa descripción es suficiente como para saber que lo que está haciendo es muy valioso", aseguró el seleccionador celeste.

Bielsa sostuvo además que traer un jugador que de "antemano" se sepa que no lo va a usar "no es una posibilidad" que maneja. "Mi idea es que una forma de respetar a cada uno de los convocados es que previamente en el planeamiento del entrenador está la certeza de que están en condiciones de absorber minutos", afirmó.

Sobre el partido ante Argentina del próximo jueves 16 de noviembre en La Bombonera, sostuvo que no será "sencillo". "El perfil de juego y su modelo está totalmente claro. Hace mucho tiempo que Argentina juega del mismo modo y a muy buen nivel. La forma que intentamos jugar nosotros vamos a tratar de trasladarla al partido", añadió.

"No me imagino que Argentina no intente manejar la pelota y yo no me imagino un Uruguay sin tratar de evitarlo con mucha dedicación; y al revés, si decididamente no pensamos en tratar de jugar y si solamente pensamos en perder, es el camino más corto para dar el partido por perdido. Si uno a un rival como Argentina le juega todo el partido defendiendo o con un planteo predominantemente defensivo, las posibilidades de éxito son muy bajas", apuntó.