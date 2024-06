Luciano Rodríguez tras quedar afuera de la Copa América: “Bielsa me dijo que no tuve un buen semestre y que hay jugadores en ligas superiores”

El atacante campeón del mundo sub-20 agradeció a Luis Suárez por un "mensaje muy emotivo" que le envió luego de que se conociera que estaba desafectado del plantel

Luciano Rodríguez habló este domingo con Polideportivo luego de que se conociera que no será parte del plantel de la selección uruguaya para la Copa América.

"Después del entrenamiento (de este sábado, Marcelo Bielsa) nos comunicó a mí y un par de compañeros la decisión. Obviamente con todo respeto y fue muy bien tomada de ambas partes. La verdad que hay muy buenos jugadores, podía pasar. Estoy orgulloso de lo que he podido lograr estando ahí con estas bestias. El fútbol es así, ahora a alentar como uno más con la familia", dijo el delantero de Liverpool.

Consultado sobre los motivos de la decisión, contó los argumentos del entrenador argentino: "Me dijo que no he tenido un muy buen semestre. Y también, es razonable, por el tema de que hay jugadores que están en otras ligas superiores al fútbol uruguayo. Ese fue el argumento que me dio él, es muy válido".

El atacante campeón del mundo sub-20 agradeció a Luis Suárez por un "mensaje muy emotivo" que le envió luego de que se conociera que estaba desafectado del plantel. "Estoy muy agradecido con Luis, siempre está presente, siempre me escribe cuando vengo con la selección. Es un ídolo para mí", expresó.