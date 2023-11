Macri, candidato a vicepresidente de Boca, criticó la "no transparencia" en contratación de Cavani: "No vino libre, le dieron US$ 6 millones"

El expresidente aseguró que "para Cavani no es tanta plata" y que "podría ir a Arabia Saudita por mucho más", y destacó que llegó a Boca "porque realmente quería jugar" allí.

El expresidente de Argentina y de Boca Juniors, Mauricio Macri, incluyó la contratación del delantero uruguayo Edinson Cavani en su paquete de críticas a los dirigentes que gobiernan el club, entre ellos el exfutbolista Juan Román Riquelme.

"No hay transparencia en los números", introdujo Macri el tema en entrevista con TyC Sports este miércoles, y preguntó a los periodistas: "¿Cuánto costó Cavani?".

Los entrevistadores replicaron que el "Matador" llegó a Boca como jugador libre luego de resolver su salida del club español Valencia por su cuenta. Cuando un jugador arriba libre a un club, no suele recibir dinero por su transferencia, sino únicamente el sueldo mensual.

"US$ 6 millones cobró Cavani por su derecho implementado, como hayan querido ponerlo, derechos de imagen. Para que firme le dieron US$ 6 millones", lanzó Macri.

"Tenía una obsesión, un amor por Boca enorme y creo que no convirtió tanto gol porque sentía la presión de jugar por Boca", lo valoró, antes de reafirmar: "Pero hay que decir la verdad, le dieron US$ 6 millones, no vino libre y no solamente le pagan el sueldo. Así no se maneja un club. El club lo manejamos siempre con los números sobre la mesa".