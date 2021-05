Mirá el golazo de Edinson Cavani en su primer partido con público en Old Trafford

El conjunto de Manchester se enfrenta al Fulham por la penúltima fecha de la Premier League.

El delantero uruguayo Edinson Cavani sigue con la pólvora seca en Inglaterra, y este martes lo pudo disfrutar por primera vez con el público de Manchester United.

El conjunto de Manchester se enfrenta al Fulham por la penúltima fecha de la Premier League y por primera vez en la temporada, el estadio Old Trafford pudo recibir aficionados.

Sobre los 15 minutos, el delantero uruguayo recibió un pase profundo y cuando vio al arquero visitante adelantado decidió patear desde donde estaba, más cerca de la mitad de la cancha que del arco rival.

Cavani is rapidly becoming my favourite player the guy is insane pic.twitter.com/DhJJ757VuQ

— 𝓛𝓪𝓡𝓾𝓼𝓼𝓸 👑 (@initiation_xo) May 18, 2021