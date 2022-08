Mundial 2030: consorcio sudamericano negociará con UEFA para que España y Portugal bajen su candidatura y se cumpla "deuda histórica"

"Creo que hay tiempo para que otros países, en otro momento, tengan la posibilidad de hacer un Mundial. Pero el 2030 no se repite, y eso va a ser una deuda que va a tener el fútbol si no se concreta", dijo el presidente de Conmebol.

Este martes, las autoridades del fútbol de Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay y de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) se reunieron en el Estadio Centenario para lanzar la candidatura del mundial 2030.

Tras el evento en el que también participó el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, el presidente de Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez habló en conferencia de prensa y remarcó la razón “histórica” para que la FIFA elija a esta candidatura para celebrar los 100 años del primer mundial de fútbol.

“Este es un lugar icónico, donde la historia comenzó. ¿Aquellos visionarios, que soñaron, creyeron e hicieron posible el mundial acá, se hubieran imaginado el impacto que llega a tener hoy el fútbol en el mundo entero? Y la manera en la que se disputa hoy el poder ser sede de un mundial. No podemos no trabajar con todo el corazón por honrar su memoria y por demostrarle al mundo que la historia, el fútbol, la FIFA, y todos nuestros colegas, tienen una deuda moral y un reconocimiento que hacer a aquellos primeros soñadores y fundadores de lo que hoy para y moviliza al mundo, como es un mundial”, afirmó Domínguez.

En ese sentido, además, el presidente de Conmebol consideró que, hoy por hoy, es difícil pensar en que un solo país organice un mundial; por eso, el consorcio Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile, a consideración de Domínguez, es una fortaleza. “Ya pensar que un solo país pueda ser anfitrión de 48 delegaciones, más todo lo que conlleva organizar un mundial, es casi inhibitorio para un solo país. Lo más lindo que tiene el fútbol es que a pesar de que cada uno tiene su color y su país, nos enseña el valor de jugar en equipo. Y eso lo entendieron muy bien tres países que se unen al Uruguay, que es el país simbólico por haber sido la cuna de lo que hoy es el mundial”, dijo, y agregó: “Este no es un proyecto de un gobierno o un solo pueblo, sino el sueño de un continente. Cien años se van a cumplir en este centenario por una vez y se tiene que volver a casa, es más que suficiente el motivo para que la FIFA acepte una sola candidatura, porque luego habrá más posibilidades para otros continentes”.

En tanto, Domínguez fue consultado sobre la candidatura ya planteada también para el 2030 de la alianza España y Portugal, y cómo eso competiría con el consorcio sudamericano.

“Sabemos que España y Portugal han presentado candidatura. Y no podemos inhibir que surjan más candidaturas. Pero tenemos una alianza con UEFA, una relación muy estrecha. Tenemos una muy buena relación. Sabemos que vamos a encontrarnos con intereses que vamos a tener que ver cómo hacer para que ambas partes podamos lograr el objetivo. Hay que trabajar mucho para no entrar en una disputa. Creo que hay tiempo para que otros países, en otro momento, tengan la posibilidad de hacer un mundial. Pero el 2030 no se repite, y eso va a ser una deuda que va a tener el fútbol si no se concreta. Y sino, está la democracia. Creo que tenemos las condiciones para ganar con méritos sobrados”, contestó.

“Esto es una responsabilidad que la propia FIFA lo tiene que asumir. ¿Qué acción va a hacer FIFA para recordar una fecha tan icónica como los cien años del primer mundial? Hay una deuda histórica”, concluyó.

“Es justo celebrar los 100 años en el lugar donde todo comenzó”

Por su parte, el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, destacó la importancia simbólica de que este lanzamiento se haga en el estadio Centenario.

“Para nosotros como AUF, hoy es un día en que la emoción y la responsabilidad nos dan un fuerte golpe y que en este hermoso estadio Centenario podemos decirle al mundo desde nuestro fútbol que estamos tomando el camino de la construcción de la candidatura del mundial de 2030”, dijo, y agregó: “Un camino que desde hace muchos años está presente en nuestro país. Fruto de la ambición de pensar en grande, se construyó este estadio Centenario y la celebración del primer campeonato del mundo por fuera de los Juegos Olímpicos. Es justo celebrar los 100 años en el lugar donde todo comenzó, donde tuvieron las agallas, el coraje y la inteligencia de poner las cosas arriba de la mesa”.

“Aquí estamos y vamos por lo que nos corresponde: la celebración de los 100 años de los mundiales donde todo comenzó”, agregó.

“Tenemos que trabajar mucho”

En tanto, el secretario nacional de Deporte, Sebastián Bauzá, dijo que el consorcio está “convencido” de que puede organizar el mundial 2030.

“Estamos convencidos de que podemos organizar el mundial 2030. Para eso tenemos que trabajar mucho. Tenemos un desafío muy grande, tenemos que hacer un bloque y soñar con algo que es muy importante para los cuatro países y sus poblaciones que sueñan con el mundial. La región merece organizar el mundial. La FIFA tiene que entender que hay que venir a festejar el mundial acá. La leyenda y las raíces están acá”, afirmó.

En ese sentido, dijo que la “corporación Juntos 2030” va a ser la estructura que permita la presentación como candidatos en el 2030. “En menos de seis o siete meses, en mayo del 2023 nos vamos a presentar a FIFA y en el 2024 se va a definir el mundial. Tenemos que convencer al mundo del fútbol que se tiene que hacer acá”, agregó.

Además, Bauzá remarcó que se debe pensar en “hacer un mundial sustentable, que realmente deje un legado para estos cuatro países”. Y adelantó que ya hay “varios bancos internacionales que quieren ayudar a que se haga justicia y el mundial se haga acá”.