La historia de Francisco, el niño que logró conseguir el autógrafo de Suárez

Viajó junto a su familia desde Paysandú para despedir a la selección uruguaya.

Con un gran ambiente cientos de uruguayos rodearon la entrada del aeropuerto de Carrasco para despedir a la selección. Entre ellos muchos niños que esperaban a sus ídolos con la ilusión de un saludo, de una foto, de un autógrafo.

En el momento que Suárez baja del ómnibus un niño logra burlar los controles de seguridad y se acerca a su ídolo para pedirle que le firme la camiseta.

“Estaba ahí con toda la gente, quería pedir el autógrafo de Suárez o de Cavani o de cualquiera. Lo que se le ocurrió a mi padre fue tirarme sobre la baranda para que salga corriendo para conseguir firma y lo logré. Solo quería que me firme, no me acuerdo si me dijo algo”, contó Francisco. Además dijo que va a guardar la camiseta firmada para alentar a la selección en cada partido.

Él es Francisco Estefanell vino desde Paysandú el jueves a Montevideo a despedir a la selección en el Estadio Centenario. El viernes 15 cuando debute la selección en el mundial Francisco estará en Paysandú frente a La Tele, aferrado a su camiseta, en un día muy especial.

“Es el día de mi cumpleaños. No sé qué podría querer de regalo, porque ya tengo todo. Un triunfo de Uruguay”, contó el niño a Telemundo.