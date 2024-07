Nacional: Lasarte adelantó que "la opción más lógica" para jugar de 9 es Petit y se refirió a las situaciones de Ebere y Santander

El DT reconoció que "cada día que pasa" le genera "un poquito más de compromiso y dificultad" la ausencia de incorporaciones. "Uno lo que quiere es tenerlos ya para preparar la idea", dijo.

El entrenador de Nacional, Martín Lasarte, adelantó este viernes en conferencia de prensa que "la opción más lógica" para ocupar la posición de centrodelantero ante Boston River es Gonzalo Petit, el juvenil de 17 años que debutó con gol ante Danubio hace dos fines de semana y también sumó minutos ante Miramar Misiones el pasado sábado.

En ambos casos ingresó por las lesiones de Gonzalo Carneiro y Rubén Bentancourt. Tampoco podrán ser de la partida Christian Ebere, que se recupera de una tendinitis, y Federico Santander, que el miércoles volvió al país luego de dos semanas en que acompañó a su familia en Paraguay por un problema de salud de su hijo.

"Tenemos algunas opciones. La de Gonzalo Petit parece la más lógica por la posición en la que juega y porque ha competido en los dos últimos partidos. Entiendo las manifestaciones de los aficionados por el pibe que juega. Nos genera un optimismo lindo que en el fútbol uruguayos haya caras nuevas y jugadores que puedan aportar. Es un chico muy joven y debemos ser muy cuidadosos de no cargarlo con una mochila demasiado pesada. Si bien es una opción, no estamos definidos absolutamente con el tema, vamos a esperar un día más y mañana tomaremos la decisión final", dijo Lasarte.

Consultado sobre la situación de Santander, Lasarte consideró que no puede ser titular el domingo porque el partido le quedaría "larguísimo", pero en las próximas horas evaluará si puede, al menos, ir al banco de suplentes pensando en sumar algunos minutos.

"Este partido le queda un poco cercano en el tiempo, tomando en cuenta las dos semanas que vivió sin poder entrenar, preocupado por otro aspecto mucho más importante. Para el otro domingo sí podría estar. Va a tener 10, 12 días, y ya hablamos para trabajar en doble horario un par de días para llegar en mejores condiciones, seguramente no al 100%. Al estar en unas condiciones buenas, aunque no fantásticas, nos va a ayudar mucho", expresó sobre el delantero paraguayo. Nacional tendrá actividad el fin de semana próximo únicamente si clasifica a la final del Intermedio, algo que logrará ganando o empatando este fin de semana. También tiene posibilidades en caso de perder, si Danubio no gana su partido.

Sobre la situación del nigeriano Ebere, Lasarte confirmó que "la situación por todos conocida": se cayó su pase a Gimnasia y Esgrima de La Plata (Argentina) luego que los médicos de ese club consideraran que su lesión demandará más tiempo de recuperación del esperado. "Va a seguir su recuperación acá hasta que se vea qué hacemos", se limitó a responder sobre el nigeriano que casi no ha tenido participación en los últimos meses.

Lasarte contó que luego de la conferencia tendría una charla con el médico del club para conocer cuál es la situación de Ebere.

Al respecto de las incorporaciones -al momento el club contrató únicamente a Sebastián Coates, pero no entrena con el club hasta la próxima semana-, Lasarte reconoció que "cada día que pasa" le genera "un poquito más de compromiso y dificultad". "Uno lo que quiere es tenerlos ya para preparar la idea, sean titulares o no. Pero entiendo que tenemos muchas pautas y hemos sido muy poco afortunados, con tres lesiones en la misma posición y uno con una problemática familiar", dijo.