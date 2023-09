Nández volvió al país y habló de la denuncia por violencia de género: "Fue una circunstancia difícil que te pone la vida, pero supe seguir adelante"

El lateral-volante del Cagliari manifestó "felicidad" por volver al país y defender a la Celeste.

Luego de más de un año y medio, el futbolista Nahitan Nández volvió a pisar Uruguay para disputar partidos de la selección. El lateral-volante fernandino fue denunciado por violencia de género en diciembre de 2021 por su expareja y viajó a Italia instantes antes de que la Policía llegara a su casa a detenerlo.

Finalmente, a mediados de agosto de este año llegó a un acuerdo económico con su expareja y la Justicia archivó el causa.

Así las cosas, el entrenador Marcelo Bielsa le abrió la puerta de la Celeste nuevamente y el jugador del Cagliari arribó este lunes por la mañana al Aeropuerto de Carrasco. "Siento felicidad y la misma ilusión de siempre. Volver al país y a la selección... no tengo palabras", comenzó.

Sobre la causa judicial que lo tuvo como protagonista, declaró: "Difícil, una circunstancia que te pone la vida, tanto para mí como para mi familia. Fue un momento duro, pero lo importante es que supe seguir adelante. No bajé los brazos y estoy feliz por lo que arranca nuevamente".

Pensando en lo futbolístico, contó que en las últimas semanas habló con Bielsa y dijo que dará "una mano" en el puesto en que el entrenador lo considere, sea como lateral derecho o en la mitad de la cancha.

Consultado sobre el recambio generacional y la salida de los históricos Diego Godín (retirado), Edinson Cavani y Luis Suárez (no convocados), recordó una conversación con el ex zaguero: "Me acuerdo que un día hablábamos con Godín y me decía: 'Loquito, algún día nosotros nos vamos a ir y van a quedar ustedes, así que van a tener que empezar algunas cosas para el día de mañana llevarlas adelante'. Es parte del fútbol, trataremos de aportar adentro y afuera de la cancha".