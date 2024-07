Osvaldo Canobbio habló del malestar de su hijo Agustín luego de la Copa América: "Creo que se hizo respetar como persona"

"Yo a Agus no lo veía bien. Es un poco la frustración de sentirse tan bien, tan bien, como para competir y no competir", lamentó el exfutbolista.

Osvaldo Canobbio, exfutbolista y padre de Agustín Canobbio, habló este lunes acerca de las reacciones de su hijo por los pocos minutos (siete en total) que jugó con la selección uruguaya en la Copa América.

"Agustín me cuenta el 50% de las cosas porque yo soy muy calderita, soy peor que él, me enojo, me caliento. Uno tiene que sentirse respetado y respetar al otro. Yo a Agus no lo veía bien. (...) Es un poco la frustración de sentirse tan bien, tan bien, como para competir y no competir", dijo este lunes en la mañana en entrevista con Minuto 1 (Carve Deportiva)

El exfutbolista y actual entrenador apuntó a razones deportivas y otras de vínculo dentro de la concentración celeste que "solo él vivió y sabe".

"Venía de jugar todos los partidos, domingo y miércoles, con Athletico Paranaense. Se sentía con un potencial enorme. Eso creo que es lo primero que le pasó. Después, bueno... le deben haber sucedido cosas que le dolieron y explotó al final, después de 50 días. Se sintió raro, es difícil hablar, muchos deben saber, es muy complejo hablar todo porque no sé si le van a creer. Lo único que sé es que se siente bien con él. Lo respaldé y lo respaldo a capa y espada. Lo que hizo lo hizo sentir bien, si bien hay cosas que no hay que salir a hacerlas, como entrenador lo sé", dijo su padre.

Durante el partido con Canadá por el tercer puesto, Canobbio se molestó y pateó y golpeó objetos en el banco de suplentes cuando se enteró que no tendría minutos. Incluso intentó irse al vestuario en mitad del segundo tiempo, pero no pudo porque estaba cerrado el acceso. "La reacción que tuvo en el banco seguro que es una demostración de impotencia extremadamente grande", comentó su padre.

Luego, cuando llegó a Uruguay, Telemundo le consultó en el Aeropuerto de Carrasco si estaba triste por el resultado de la selección, y él respondió: "El porqué no es el resultado. Ya sabrán".

"El día que llegó estaba firmando 200 camisetas, la periodista no sé qué le pregunta, y a él le salió esa respuesta. 'Ya sabrán', salió. Estaba en esas cosas, capaz ni se dio cuenta de lo que dijo, cansado, venía del viaje", aclaró el padre, que descartó una posible renuncia del extremo a la Celeste: "Agustín no renuncia a nada, es un hijo de fierro".

"Antes que jugadores son personas. Y si vos no te defendés tu persona, ahí ya vas a estar mal, en la vida más que nada. Creo que se hizo respetar como persona. Capaz alguno no lo interpreta desde ese lado", dijo, sin mencionar al hecho por el que tuvo que, según sus palabras, defenderse. De todas formas, se hizo mención en otros pasajes de la entrevista al entrenador Marcelo Bielsa.

"No todos los entrenadores te quieren, algunos te quieren, otros no. Otros para jugar cinco minutos, otros para 20 minutos, otros para 90 minutos. El fútbol tiene esas cosas y hay que comprenderlo. La reacción de mi hijo me sorprendió porque no creo que haya sido por el lado futbolístico", señaló.

Consultado sobre el trato del entrenador argentino con sus dirigidos, opinó: "Le ha ido bien en el fútbol con esa manera. Algunos jugadores se sienten bien y otros no. Capaz a Agustín no es el trato que le gusta. A mí me gusta acercarme al jugador, porque fui jugador, capaz para otros es otra la forma de dirigir, acá se basa todo en resultados", sostuvo.