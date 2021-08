En dos etapas y a partir del lunes: Peñarol detalló cómo será el canje de entradas para el miércoles

El canje de entradas se realizará en dos etapas: lunes y martes.

Peñarol explicó este domingo cómo será el canje de las entradas para el partido del próximo miércoles frente al peruano Sporting Cristal, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

En un comunicado difundido a través de redes sociales, desde el club se destaca que el partido tiene una "significación especial desde el punto de vista deportivo, pero también desde lo sanitario, humano y emocional".

Comunicado - Club Atlético Peñarol pic.twitter.com/lxEGsgiTF4 — PEÑAROL (@OficialCAP) August 15, 2021

"Es una instancia de excepción en la que los peñarolenses podemos volver a reencontrarnos con el sentimiento que más nos une", dicen, en referencia al casi un año y medio que ha pasado con fútbol a puertas cerradas por la emergencia sanitaria.

"No estaremos todos, pero eso no impedirá que cada peñarolense alentemos (sic) al equipo desde nos toque hacerlo", aclaran.

Tal como fue informado, las entradas serán gratuitas y se distribuirán entre palquistas y butaquistas (2.000) y socios en general (3.000). El canjee será a través de la app oficial y la tarjeta TCAP, "sin importar si se trata de tarjetas personales o transferibles, y sin tomar en cuenta su vencimiento".

Habrá dos etapas de canje de entradas: primero el lunes 16 de agosto a partir de las 14 horas. Los que tienen palcos de ocho asientos tendrán "cuatro tarjetas", mientras que los que tienen palco de 16, 18 y 22 asientos tendrán "siete tarjetas". Estas personas se deberán ubicar en la tribuna Henderson, dado que los palcos no están habilitados por cuestiones sanitarias.

Por otra parte, habrá 1.000 entradas para butaquistas, "asignando prioridad a los butaquistas fundadores", es decir, aquellos que adquirieron su butaca de forma previa a la inauguración del estadio, "exceptuando a quienes lo hicieron a través de la "Promo Redpagos". Habrá 7.00 entradas en esta primera etapa. La ubicación en la tribuna no será necesariamente en la butaca habitual.

Para los socios se aplicó un "criterio basado en la combinación de la antigüedad en el padrón social y la asistencia al Campeón del Siglo". Habrá 2.000 entradas para los mejor posicionados en dicho ranking. Estas personas irán a las tribunas Cataldi, Damiani y Güelfi.

La segunda etapa de venta de entradas será al día siguiente a la misma hora.

Habrá 300 entradas para la totalidad de los butaquistas y 1.000 para todos los socios.

Si bien en primera instancia el dirigente Guillermo Varela había dicho en Sport 890 que los menores de edad no podrían ingresar al estadio, en el comunicado se da a entender que no será así. "No habrá una política de excepción respecto de los niños. No se admitirá su ingreso sin el correspondiente canje de su entrada", expresó el club.

Exhortaciones

Peñarol exhora a los concurrentes a llegar con antelación al Campeón del Siglo y dar cumplimiento a las exigencias sanitarias.

Previo al ingreso se realizará un doble control verificando la inmunización completa exigida por medio de la aplicación Coronavirus Uy.